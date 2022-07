L'inflation flambe aussi en Suisse, le marché attend un nouveau tour de vis

(AOF) - Le franc suisse cède 0,4% à 0,995 euro malgré l'annonce d'une inflation helvète de 3,4% sur un an en juin, soit son plus haut niveau depuis 29 ans. C'est la première fois depuis 2008 que la hausse des prix dépasse le seuil des 3%. Surtout, l'inflation suisse dépasse, comme en Europe et aux Etats-Unis, l'objectif fixé par la banque centrale. En l’occurrence, la Banque nationale suisse (BNS) vise un taux compris entre 0% et 2%. Le repli de la devise semble paradoxal dans la mesure où cette accélération de l'inflation devrait renforcer la spéculation sur un tour de vis monétaire de la BNS.

Pour autant, le resserrement monétaire de l'institution est déjà largement anticipé. En un mois, le franc suisse gagne plus de 3,3%.

En juin, le président de la BNS, Thomas Jordan avait relevé son taux directeur de -0,75% à -0,25% en juin et prévenu que la hausse allait se poursuivre.