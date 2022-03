L'inflation espagnole au plus haut depuis 1985

(AOF) - Le taux d'inflation annuel espagnol a accéléré pour atteindre 9,8% en mars 2022, contre 7,6% en février, un chiffre bien au-delà des 8% attendus par le marché, selon des estimations préliminaires de l'Instituto Nacional de Estadística. Il s'agit du taux le plus élevé depuis mai 1985, en raison de l'augmentation généralisée des prix de la plupart de ses composantes, notamment l'électricité, le carburant et les denrées alimentaires et les boissons.

Le taux annuel d'inflation de base, qui exclut les éléments volatils tels que les denrées alimentaires non transformées et les produits énergétiques, a quant à lui atteint 3,4% en mars, soit le taux le plus élevé depuis septembre 2008.