L'inflation espagnole accélère plus que prévu en mai

(AOF) - L’inflation s’est élevée à 0,8% en mai sur un mois en Espagne selon des données préliminaires, a annoncé l’Institut national de la statistique. Elle a accéléré à 8,7% en rythme annuel contre +8,3% en avril. Les économistes n’anticipaient pas une accélération aussi forte et prévoyaient en moyenne +8,5%. L’indice des prix à la consommation, hors les éléments volatils que sont l’alimentaire et l’énergie, a progressé de 0,7% sur un mois en mai et de 4,9% sur 12 mois. Il avait augmenté de 4,4% en avril. Si elle est confirmée, elle serait la plus élevée depuis octobre 1995.