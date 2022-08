L’inflation britannique au plus haut depuis plus de 40 ans

(AOF) - L’inflation s’est élevée à 10,1% en juillet en rythme annuel au Royaume-Uni, soit son niveau le plus élevé depuis février 1982, a indiqué le Bureau des statistiques nationales du Royaume‑Uni. Elle était attendue à 9,8% après 9,4% en juin. La hausse des prix des denrées alimentaires a apporté la plus forte contribution à la variation des taux d'inflation annuels entre juin et juillet 2022.