(Zonebourse.com) - En Australie, le logement et l'électricité tirent les prix vers le haut, alors que l'inflation sous-jacente atteint son rythme le plus rapide depuis 2024, selon le Bureau australien de la statistique. Pour la Banque de réserve d'Australie, qui a déjà relevé ses taux à un plus haut sur 18 ans, l'hypothèse d'une baisse de taux s'éloigne.

L'inflation australienne s'est accélérée à 4,9% sur un an en octobre, contre 4,3% en septembre, selon le Bureau australien de la statistique. Le chiffre dépasse les prévisions et s'éloigne encore de la fourchette cible de la banque centrale, fixée entre 2% et 3%.

L'inflation sous-jacente, calculée à partir de la moyenne tronquée et surveillée de près par la Banque de réserve d'Australie, a grimpé à 3,8% sur un an, contre 3,6% le mois précédent. Elle atteint son rythme le plus rapide depuis 2024.

Le logement reste le principal moteur de la hausse des prix, avec une progression de 6,4% sur un an contre 5,2% en septembre. Les prix de l'électricité ont bondi de plus de 25%, car la fin des remises du gouvernement du Commonwealth a effacé la baisse observée l'an dernier.

Début novembre, la banque centrale a relevé ses taux pour la cinquième fois depuis le début de l'année. Le coût des emprunts atteint désormais 4,85%, un plus haut sur 18 ans. Les marchés tablent désormais sur une première baisse en août plutôt qu'en juin : la probabilité d'un assouplissement en juin est tombée à 75%.

L'Aussie réagit peu

Mercredi matin, la publication du chiffre d'inflation a brièvement soutenu le dollar australien, qui glissait depuis plusieurs jours : l'AUD/USD a rebondi de 0,2% pendant la nuit et s'est éloigné d'un point bas de 11 mois à 0,6597. Pourquoi la hausse est-elle si modeste ? L'inflation a, certes, tempéré les anticipations de baisses de taux en 2027 et maintenu ouverte la possibilité d'un nouveau resserrement de la Reserve Bank of Australia. Mais cette perspective n'a pas suffi à compenser la pression vendeuse globale, dans un environnement où le dollar américain reste bien orienté à l'approche d'une réunion de la Fed que les marchés valorisent à 97% de probabilité de hausse des taux.

Pourquoi faut-il surveiller ce qui se passe en Australie ?

Parce que le pays offre un test concret de la persistance de l'inflation dans une économie développée : le logement et l'énergie accélèrent, l'inflation sous-jacente repart et la banque centrale maintient ses taux à un niveau élevé. La réaction des devises et des obligations australiennes donne aussi une indication de la façon dont les marchés pourraient réagir si les baisses de taux attendues ailleurs étaient repoussées.

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