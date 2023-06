L'inflation au menu des marchés mondiaux

Les Bourses européennes sont dans le vert vendredi, en voie de conclure sur une note positive la semaine et le semestre, tout en restant attentives aux données sur l'inflation en zone euro et aux Etats-Unis qui sont publiées au cours de la séance.

Les Bourses européennes ont ouvert en légère hausse: vers 07H10 GMT, Paris montait de 0,36%, Francfort de 0,31%, Londres de 0,27%, Milan de 0,52%. Sur la semaine, toutes sont en hausse.

En Asie, la Bourse de Shanghai montait de 0,67% mais Hong Kong cédait 0,11%. Toutefois, sur le deuxième trimestre, les deux ont des performances négatives, dont -7,27% pour Hong Kong.

Le petit rebond en Chine continentale est "alimenté par l'espoir que le gouvernement annonce de nouvelles mesures pour relancer l'économie" selon John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud, après un nouvel indicateur d'activité décevant.

La Bourse de Tokyo a terminé en baisse de 0,14%, ce qui ne remet pas en cause la forte hausse du trimestre (+18,36%) et depuis le début de l'année (+27,19%). Les cours des entreprises japonaises sont notamment soutenues par la faiblesse du yen: le dollar a atteint 145 yens vendredi, un plus haut depuis novembre. Vers 07H00 GMT, il était revenu à 144,64 yens.

En Europe, les investisseurs ont pris connaissance de nouveaux chiffres de l'inflation: en France, la hausse des prix sur un an en juin a ralenti pour le deuxième mois d'affilée et repasse sous la barre des 5% (4,5%) pour la première fois depuis avril 2022.

A 09H00 GMT, ce sera au tour des chiffres en zone euro, et la séance se poursuivra avec l'indicateur PCE aux Etats-Unis, le thermomètre préféré de la banque centrale américaine pour suivre l'évolution des prix.

Même sur la pente descendante, l'inflation demeure la préoccupation principale des banquiers centraux.

A Sintra, au Portugal, lors du forum annuel de la Banque centrale européenne, "les discussions ont tourné autour de l'inflation trop élevée trop longtemps qui nécessite des politiques monétaires durablement restrictives. Le risque sur les perspectives économiques ou sur la stabilité financière n'ont même pas été abordés", relate Xavier Chapard, de la Banque Postale AM.

Les inquiétudes des marchés sur l'activité économique sont de plus en plus pressantes, mais "l'économie américaine semble aller bien", note Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank, après la révision nettement à la hausse de la croissance américaine au 1er trimestre jeudi.

"Et peut-être parce que le resserrement agressif de la banque centrale américaine n'a pas un impact aussi important que prévu, les investisseurs ne voient pas d'urgence à se délester de leurs actions" malgré des anticipations de relèvement de taux toujours plus importants, poursuit-elle.

Les taux d'intérêt des emprunts des Etats en Europe et aux Etats-Unis, qui ont nettement augmenté jeudi à la suite de la révision à la hausse de croissance américaine, restaient stables.

Ca gaze pour Engie

L'énergéticien français Engie (+2,01%) a relevé vendredi ses prévisions de résultats annuels pour 2023 et s'attend désormais à un bénéfice net récurrent part du groupe entre 4,7 et 5,3 milliards d'euros, contre 3,4 à 4 milliards précédemment. Sur la semaine, l'action progresse de 8,55%, la meilleure performance de l'indice CAC 40 sur la semaine.

Sega plus fort qu'un rachat

L'entreprise nippone de jeu vidéo Sega, filiale de Sega Sammy Holdings (+0,35%) et à l'origine des jeux Sonic, Yakuza ou Persona, n'est pas ouverte à une offre de rachat pour le moment même si elle entretient une relation "proche" avec le géant américain Microsoft, a déclaré son directeur opérationnel adjoint à l'agence Bloomberg.

Du côté du pétrole et des devises

Le prix du pétrole étaient stables vers 07H00 GMT: le baril de Brent gagnait 0,05% à 74,38 dollars et celui WTI américain reculait de 0,10% à 69,79 dollars.

L'euro était à l'équilibre à 1,0865 dollar.

Le bitcoin avançait de 1,06% à 30.720 dollars.

