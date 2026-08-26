L'inflation américaine reste tenace en juillet ; la croissance du PIB au deuxième trimestre reste inchangée à 1,5 %

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts de citations d'analystes, de détails, de la réaction des marchés et de graphiques tout au long de l'article)

* L'indice PCE mensuel progresse de 0,2 % en juillet après une baisse de 0,1 % en juin

* L'inflation annuelle du PCE s'est maintenue à un niveau inchangé, contre toute attente

* Les contrats à terme sur les taux des fonds fédéraux laissent entrevoir une probabilité de 42 % d’une hausse des taux en septembre après la publication du rapport

* La croissance des dépenses de consommation au deuxième trimestre est révisée à la hausse, passant de 3,2 % à 3,4 %

Contre toute attente, l’inflation annuelle aux États-Unis est restée stable en juillet, bien au-dessus de l’objectif de 2 % de la Réserve fédérale pour le 65e mois consécutif, et la pause dans la baisse observée depuis le récent pic induit par la guerre devrait intensifier le débat au sein de la banque centrale quant à l’opportunité de relever ou de maintenir les taux d’intérêt.

L’indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE) a augmenté de 3,7 % sur les douze mois clos en juillet, un chiffre inchangé par rapport à juin, a indiqué mercredi le Bureau d’analyse économique du ministère du Commerce. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un indice PCE — que la Fed utilise pour fixer son objectif — de 3,6 %.

Le chiffre mensuel s’est également révélé supérieur aux attentes, à 0,2 % en juillet, après une baisse de 0,1 % en juin, qui avait constitué le résultat le plus faible depuis avril 2020. Les économistes avaient prévu une hausse de 0,1 %.

Hors prix de l'énergie et des denrées alimentaires, le PCE dit « de base » — que les responsables de la Fed utilisent comme indicateur du rythme sous-jacent de l'inflation — est resté stable à 3,3 % en glissement annuel, tout en passant à 0,2 % en glissement mensuel, contre 0,1 % en juin.

Ce chiffre global supérieur aux prévisions a légèrement renforcé les anticipations selon lesquelles la Fed pourrait relever ses taux d'intérêt dès le mois prochain. Les prix des contrats à terme sur les fonds fédéraux reflétaient, après la publication du rapport, une probabilité d’environ 42 % d’une hausse des taux lors de la réunion de la banque centrale des 15 et 16 septembre, contre environ 36 % juste avant.

"Ces données plaident en faveur d’une hausse", a déclaré Omair Sharif, fondateur et président du cabinet de prévision Inflation Insights. "L’indice PCE de base non arrondi s’élevait à 0,246 %, il a donc manqué de peu d’atteindre les 0,3 % après arrondi. Cela correspond à un taux annualisé sur un mois de près de 3,0 %."

LA GUERRE ET LES DROITS DE DOUANE ASSOMBRISSENT LES PERSPECTIVES D’INFLATION

L’indice PCE annuel a rapidement atteint en mai son plus haut niveau depuis trois ans, à 4,1 %, après que le président Donald Trump a lancé, fin février, des frappes aériennes aux côtés d’Israël contre l’Iran, provoquant une flambée des prix de l’énergie alors que le conflit a entraîné la fermeture d’environ un cinquième de l’approvisionnement mondial en pétrole. Six mois plus tard, le conflit ne semble pas plus proche d’une résolution définitive, même si les échanges de tirs se sont raréfiés et que les prix du pétrole, ainsi que la vague d’inflation plus générale qu’ils ont déclenchée, ont reculé par rapport à leurs sommets atteints au milieu du printemps. Le ralentissement de l’inflation au cours des deux derniers mois a contribué à renforcer les arguments de la majorité des membres du comité de politique monétaire de la Fed qui ont voté le mois dernier pour maintenir le taux directeur de la banque centrale inchangé dans la fourchette de 3,50 % à 3,75 % , où il se situe depuis décembre. Mais la lenteur de cette amélioration ne devrait guère apaiser une minorité croissante de responsables de la Fed qui estiment qu’un resserrement de la politique monétaire est nécessaire, étant donné que l’inflation est supérieure à l’objectif depuis février 2021 et qu’elle n’atteindra pas le niveau de 2 % sans nouvelles mesures de restriction. L’inflation, mesurée par l’indice PCE, a atteint un pic de 7,2 % en juin 2022, et les hausses de taux les plus marquées de la Fed depuis les années 1980 ont contribué à la ramener vers les 2 %. Cette trajectoire a changé l’année dernière après que Donald Trump a déclenché une vague de droits de douane sur les importations dès son retour à la Maison Blanche, entraînant une hausse des prix d’un large éventail de biens, ces pressions ayant été exacerbées par la guerre en Iran. Et de nouvelles pressions liées aux droits de douane sont probablement à venir, après l’échec vendredi des négociations commerciales entre les États-Unis et leur deuxième partenaire commercial, le Canada , entraînant l’entrée en vigueur de nouveaux droits de douane sur 20 milliards de dollars d’importations canadiennes. Depuis lors, Washington et Ottawa ont chacun annoncé des mesures de rétorsion supplémentaires qui entreront en vigueur dans les mois à venir, à moins qu’un accord ne soit conclu pour les éviter.

Mercredi, le BEA a également mis à jour ses données sur la croissance économique du deuxième trimestre, en laissant inchangée son estimation de la croissance annualisée du produit intérieur brut à 1,5 %. Parmi les changements notables par rapport à la première estimation, on note une révision à la hausse des dépenses de consommation pour la période d’avril à juin, qui passent de 3,2 % (chiffre initialement annoncé) à 3,4 %, ce qui indique que la consommation des ménages, qui représente les deux tiers de l’activité économique américaine, a bien résisté tout au long du premier semestre.