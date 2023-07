L’inflation américaine représente aussi une bonne nouvelle pour l'or noir

(AOF) - Les cours du pétrole progressent, les bons chiffres de l’inflation prenant le pas sur la hausse plus forte que prévu des stocks américains. Avant la clôture en Europe, le baril de Brent gagne 1,22% à 80,32 dollars. L’inflation plus faible que prévu aux Etats-Unis en juin est une bonne nouveau pour la croissance – et donc pour la demande de pétrole – car elle devrait dissuader la Fed de remonter ses taux à la rentrée après les avoir augmentés fin juillet.

L'agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) a annoncé que les stocks de pétrole brut ont augmenté de 5 946 millions de barils la semaine dernière, les spécialistes prévoyant une augmentation de 0,483 million de barils après -1 508 million la semaine précédente.