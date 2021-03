L'inflation américaine rassurante envoie le CAC 40 flirter avec les 6 000 points

(AOF) - En hausse timide en début de séance, les marchés actions européens ont accéléré leurs gains après une inflation rassurante aux Etats-Unis. Le CAC 40 a gagné 1,11% à 5 990,55 points sans passer, même brièvement, au-dessus du seuil symbolique des 6 000 points. Même bilan dans le reste de l'Europe avec un Euro Stoxx en progression de 0,86% à 3 818,46 points. Cet optimisme est partagé à Wall Street. A l'approche de la mi-séance, le Dow Jones gagne 1,2% tandis que le Nasdaq progresse de 0,5% après le rebond de 3,69% enregistré mardi.

Les investisseurs attendaient avec intérêt la publication de l'inflation américaine au mois de février. Depuis plusieurs semaines en effet, les marchés actions, et plus particulièrement les valeurs de croissance, bien valorisées et les technologiques, pâtissent de la hausse des taux longs suscitée par la crainte d'une accélération de l'inflation.

Pour certains économistes, le plan de Joe Biden de 1 900 milliards de dollars, trop vaste, pourrait conduire à une surchauffe de l'économie américaine déjà en phase de reprise.

Or, les prix à la consommation dans la première économique ont bien accéléré (+0,4% en février, après +0,3% en janvier) mais dans une proportion attendue par les économistes. L'inflation " core " , particulièrement surveillée par la Fed car elle exclut l'énergie et des produits alimentaires, soit des secteurs volatils, affiche une hausse de 0,1% seulement sur un mois.

Contrairement aux craintes, la reflation semble donc rester sous contrôle. Pour preuve, le marché obligataire a conservé son biais baissier aux Etats-Unis. Vers 17h30, le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans abandonnait 5,6 points de base à 1,54%.

La situation est moins confortable en Europe puisque, depuis quelques semaines, l'inflation et les taux progressent en zone euro, certes à un rythme plus modeste, alors que la reprise tarde à s'amorcer réellement.

Jeudi, les commentaires de Christine Lagarde après la réunion du conseil des gouverneurs de la BCE sont attendus avec une attention toute particulière.

A Paris, cette inquiétude d'une poursuite de la tendance hausse des taux européens " core " à profiter au secteur bancaire, et donc au CAC 40, surpondéré en valeurs financières.

En repli l'essentiel de la séance, Société Générale a gagné 0,34%, BNP Paribas, 0,32% et Crédit Agricole, 0,48%. Les belles valeurs défensives ou de croissance ont également tiré leur épingle du jeu (+2,84% pour Orange, +2,92% pour Saint-Gobain, +2,91% pour Air Liquide).

En revanche, les valeurs technologiques ont subi de nouvelles prises de bénéfices (-2,34% pour STMicroelectronics,-1,95% pour Worldline).