L'inflation américaine ralentit comme attendu, les marchés applaudissent

Les Bourses mondiales continuent leur progression mardi, après la publication de chiffres de l'inflation aux États-Unis en baisse, conformément aux attentes, ce qui ouvre un peu plus la voie à un arrêt des relèvements de taux.

A Wall Street, après avoir clôturé lundi à son plus haut niveau depuis treize mois, le S&P 500 est parti mardi sur la même dynamique dans les premiers échanges. Vers 13H40 GMT, il progressait de 0,54%, tandis que le Dow Jones gagnait 0,56% et le Nasdaq 0,80%.

L'inflation a fortement ralenti en mai aux États-Unis, au plus bas depuis plus de deux ans. Une bonne nouvelle pour la banque centrale américaine (Fed), qui entame mardi une réunion et qui pourrait ne pas relever ses taux.

En mai aux Etats-Unis, les prix à la consommation ont augmenté de 4,0% sur un an, contre +4,9% en avril. Ce ralentissement est conforme aux attentes des analystes.

La Fed tente depuis plus d'un an de stopper la flambée des prix. Pour cela, elle dispose d'un outil très efficace, mais qui agit à retardement: la hausse des taux, qu'elle a employée à dix reprises depuis mars 2022, faisant passer son principal taux directeur de juste au-dessus de 0% à plus de 5%.

Pour les investisseurs, la probabilité que la Fed laisse ses taux inchangés est désormais de 95%, contre moins de 75% avant la publication des derniers chiffres de l'inflation américaine, selon l'indice de CME Group.

Depuis plusieurs séances boursières, les indices américains connaissent un regain d'optimisme. "Il semble que les investisseurs soient revenus au scénario de base d'un +atterrissage en douceur+" de l'économie, avec une inflation qui ralentit suffisamment et une activité qui plie sans rompre, décrivent les analystes de Muzinich & Co.

Outre la forte progression récente du S&P 500, sa volatilité "est tombée en fin de semaine dernière à son plus bas depuis début 2020", note aussi Alexandre Baradez, analyste d'IG.

Tendance optimiste aussi au Japon, où l'indice Nikkei a avancé de 1,8% mardi, dépassant le seuil des 33.000 points, une première depuis juillet 1990.

En Europe, les indices sont repartis à la hausse, après un coup de mou en fin de matinée. Vers 13H40 GMT, Paris gagnait 0,52%, Francfort 0,63%, Milan 0,58% et Londres 0,41%.

Sur le marché obligataire, les taux des emprunts d'État baissaient légèrement en Europe et aux États-Unis sur les échéances à 10 ans. Le taux à deux ans américain passe à 4,53%, contre 4,58% lundi à la clôture.

Conduite économique pour Volkswagen

Selon le quotidien Handelsblatt, le conseil de surveillance de Volkswagen (+0,76%) étudie ce mardi de nouveaux objectifs pour le groupe. Il s'agirait d'un vaste programme d'économies de plus de 3 milliards d'euros pour le seul ensemble des marques VW, Skoda et Seat. Avec en toile de fond la pression concurrentielle croissante sur le principal marché du groupe, la Chine.

Les discussions porteront également sur les nouveaux objectifs financiers des marques, qui seront annoncés le 21 juin lors d'une conférence des investisseurs.

Remontée des prix du pétrole et du gaz

Les prix du pétrole remontent, les investisseurs saluant la décision de la banque centrale chinoise de baisser son taux court afin de relancer l'économie, ce qui permet d'envisager une reprise de la demande.

Vers 13H25 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en août, montait de 3,08%, à 74,05 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en juillet, progressait de 3,02%, à 69,15 dollars.

Cette tendance profitait aussi aux entreprises minières à Londres, où Glencore gagnait 4,57%, Rio Tinto 2,47% et BHP 2,74%. Côté pétrolières, BP prenait 1,01% et Shell 0,53%.

L'euro gagnait 0,50% par rapport au dollar, à 1,0811 dollar pour un euro.

Le bitcoin prenait 0,88% à 26.120 dollars.

