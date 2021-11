L'inflation américaine donne un coup de fouet à l'or et au Bitcoin

(AOF) - L'once d'or a accéléré à la hausse à la suite de l'annonce d'un inflation américaine au plus haut depuis 30 ans en octobre. L'once progresse de 1,62% à 1860,40 dollars. Le taux d'inflation aux Etats-Unis s'est établi à 6,2% au mois d'octobre sur 12 mois, alors que les économistes anticipaient 5,8%. Il était de 5,4% en septembre. L'inflation sous-jacente, ou "core", c'est-à-dire ajustée de l'énergie et de l'alimentation, a atteint 4,6%, contre 4,3% attendus et 4% le mois précédent.

Selon le département américain du travail, la hausse a été générale; les augmentations de l'énergie, du logement, de l'alimentation, des voitures et camions d'occasion et des véhicules neufs étant les plus importantes.

Cette mauvaise surprise est favorable à l'or, qui est considéré comme une bonne protection contre les tensions inflationnistes.

Dans le sillage des chiffres de l'inflation, le taux réel à 10 ans aux Etats-Unis est tombé à un plus bas historique. Or, l'or et les taux réels, c'est-à-dire les taux nominaux ajustés des perspectives d'inflation, sont inversement corrélés.

Un recul des taux d'intérêt réel implique une érosion du rendement des obligations, réduisant le coût d'opportunité lié à la détention d'or. Celui-ci s'exprime comme la perte de revenu généré par un autre placement. L'once n'offre en effet pas de rémunération.

Cette statistique a aussi soutenu le bitcoin, qui a inscrit un nouveau plus haut historique à 68 925 dollars. Certains entrevoient la plus célèbre des crypto-monnaies comme un substitut de l'or en tant que rempart contre l'inflation.