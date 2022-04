L'inflation accélère en Allemagne

En outre, l'inflation des produits alimentaires devrait atteindre 8,5 % (contre 6,2 %) et les services devraient augmenter de 2,9 % (2,8 %). Parmi les autres facteurs de pression, on retrouve également les goulots d'étranglement dans les livraisons en raison des perturbations des chaînes d'approvisionnement causées par la pandémie de Covid-19.

(AOF) - La hausse des prix à la consommation en Allemagne devrait atteindre 7,4 % en avril 2022, en rythme annuel, contre 7,3 % en mars, selon une estimation préliminaire du bureau fédéral des statistiques. Il s'agit du taux le plus élevé depuis 1981, celui-ci ressortant également au-dessus des attentes du marché (7,2 %). La principale pression à la hausse devrait provenir des prix des produits énergétiques (35,3 % contre 39,5 % en mars) qui ont considérablement augmenté depuis le début de la guerre en Ukraine.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.