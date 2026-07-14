L'inflation à la consommation aux États-Unis s'est modérée en juin, grâce à la baisse des prix de l'énergie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tirés du rapport tout au long du texte, ainsi que la réaction des marchés)

* L’indice des prix à la consommation a augmenté de 3,5 % en glissement annuel en juin, un chiffre inférieur aux prévisions du marché qui tablaient sur une hausse de 3,8 %

* La baisse des prix de l'essence explique en grande partie le ralentissement de la hausse de l'IPC

* Hors alimentation et énergie, l'IPC a progressé de 2,6 % en glissement annuel

par Lucia Mutikani

L'inflation des prix à la consommation aux États-Unis a ralenti plus que prévu en juin en raison du recul des prix de l'énergie, mais ce ralentissement s'est avéré insuffisant pour convaincre les marchés financiers d'écarter la possibilité d'une hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale cette année, dans un contexte de reprise des conflits au Moyen-Orient.

L’indice des prix à la consommation publié mardi par le ministère du Travail a également montré que l’inflation sous-jacente s’était atténuée le mois dernier, dans un contexte de baisse des coûts de l’assurance automobile, des communications, de l’habillement, des soins de santé ainsi que des voitures et camions d’occasion.

Le président de la Fed, Kevin Warsh, a déclaré mardi dans un discours préparé à l’intention des législateurs que la banque centrale américaine n’avait « aucune tolérance pour une inflation persistante à un niveau élevé ».

"Il semble de moins en moins probable que la Fed relève ses taux lors de ses prochaines réunions", a déclaré Jeffrey Roach, économiste en chef chez LPL Financial. "Cependant, nous pourrions tout de même nous trouver à un point d’inflexion, compte tenu du risque que le choc énergétique ne se répercute sur d’autres catégories de prix à la consommation. Il devient de plus en plus important de parvenir à une issue positive avec l’Iran avant la fin de l’été."

L’IPC a progressé de 3,5 %, un niveau toujours élevé, sur les douze mois clos en juin, après avoir bondi de 4,2 % en mai – ce qui constituait la plus forte hausse en glissement annuel depuis avril 2023 –, selon les données du Bureau des statistiques du travail du ministère du Travail.

L'IPC a reculé de 0,4 % sur le mois, sa première baisse depuis avril 2020, après avoir progressé de 0,5 % en mai. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de l'IPC de 3,8 % en glissement annuel et sur un recul de 0,1 % en glissement mensuel.

Le recul de l’IPC s’explique principalement par une baisse de 5,7 % des prix de l’énergie, la plus forte baisse mensuelle depuis avril 2020, après une hausse de 3,9 % en mai, alors qu’un fragile cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran s’était installé le mois dernier. Les prix de l’essence ont chuté de 9,7 %. La trêve s'est toutefois effondrée la semaine dernière après que des pétroliers commerciaux ont été pris pour cible dans le détroit d'Ormuz, déclenchant des frappes militaires entre les États-Unis et l'Iran.

Les prix de l’essence ont donc inversé la tendance, la moyenne nationale passant de 3,79 dollars il y a une semaine à 3,86 dollars le gallon mardi, selon les données de l’association de défense des automobilistes AAA. Les prix de l’essence ont augmenté de 26,7 % en glissement annuel.

Les marchés boursiers américains ont ouvert en hausse. Le dollar s’est affaibli face à un panier de devises. Les rendements des bons du Trésor américain ont baissé.

LES PRIX DU PÉTROLE REMONTENT De nouvelles hausses sont probables, les cours du pétrole ayant atteint mardi leur plus haut niveau depuis quatre semaines après que les États-Unis ont réimposé un blocus naval à l’Iran. Le président Donald Trump a déclaré lundi que les États-Unis allaient rétablir un blocus dans le détroit d’Ormuz, une voie d’approvisionnement vitale pour le pétrole mondial, qui est devenu l’un des principaux théâtres d’affrontement de ce conflit.

Les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 0,2 %, égalant la hausse enregistrée en mai. En juin, ils ont progressé de 3,0 % en glissement annuel. Les prix des produits d’épicerie ont grimpé de 0,2 %, portés par une hausse de 4,3 % du coût des œufs et une augmentation de 1,2 % de celui des produits laitiers. En revanche, les prix des boissons non alcoolisées ont baissé de 1,5 %, le café reculant de 2,0 %. Les fruits et légumes ont vu leur prix baisser de 0,2 %. Ils ont toutefois augmenté de 5,3 % en glissement annuel.

Hors composantes volatiles que sont l’alimentation et l’énergie, l’IPC a augmenté de 2,6 % en glissement annuel en juin, après une hausse de 2,9 % en mai. L’inflation dite "sous-jacente" de l’IPC est restée inchangée sur le mois, après avoir progressé de 0,2 % en mai. L’inflation sous-jacente a été modérée par une baisse de 2,0 % des primes d’assurance automobile, qui faisait suite à un recul de 1,7 % en mai. Le coût des communications a diminué de 1,5 % sur le mois, tandis que les prix des vêtements ont baissé de 0,6 %.

Les prix des voitures et camions d’occasion ont reculé de 0,2 %. Le coût du logement a augmenté de 0,1 %, soit la plus faible hausse mensuelle depuis janvier 2021. Le loyer équivalent pour les propriétaires a augmenté de 0,2 %, tandis que les prix des chambres d’hôtel et de motel ont baissé de 2,3 %. Le coût des loisirs a augmenté de 0,5 %, tandis que les prix de l’ameublement et des dépenses de ménage ont progressé de 0,2 %, tout comme le coût des soins personnels.

La Fed suit les indices des prix des dépenses de consommation personnelles dans le cadre de son objectif d’inflation de 2 %. Les marchés financiers s’attendaient à ce que la banque centrale maintienne ce mois-ci son taux d’intérêt de référence au jour le jour inchangé, dans une fourchette comprise entre 3,50 % et 3,75 %. Les opérateurs estimaient toutefois à 60 % la probabilité d’une hausse des taux en septembre. L'inflation était inférieure à 2 % pour la dernière fois début 2021. Le compte-rendu de la réunion de la Fed des 16 et 17 juin , publié la semaine dernière, a montré que les inquiétudes des décideurs politiques concernant l'inflation s'étaient accrues le mois dernier.