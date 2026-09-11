L'inflation à la consommation aux États-Unis s'accélère en août

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(Ajout de détails tirés du rapport tout au long du texte, réaction des marchés)

* L'indice des prix à la consommation progresse de 0,4 % en août, comme prévu

* Hors alimentation et énergie, l'IPC progresse de 0,3 %, les tarifs aériens poursuivant leur tendance à la hausse

* Les marchés financiers parient que ce rapport devrait conduire la Réserve fédérale à relever ses taux d’intérêt la semaine prochaine

par Lucia Mutikani

Les prix à la consommationaux États-Unis ont accéléré en août, tandis qu’un indicateur clé de l’inflation sous-jacente a enregistré sa plus forte hausse en quatre mois, renforçant ainsi les anticipations d’une hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale la semaine prochaine.

Le rapport sur l’indice des prix à la consommation publié vendredi par le ministère du Travail fait suite aux chiffres solides enregistrés jeudi pour plusieurs composantes de l’indice des prix à la production , qui alimentent les indices des prix des dépenses de consommation personnelles, les mesures de l’inflation que la banque centrale américaine suit pour atteindre son objectif de 2 %. Peu après la publication des données de l'IPC, les marchés financiers ont intégré une probabilité d’environ 91 % d’une hausse des taux la semaine prochaine, contre environ 72 % jeudi, selon l’outil FedWatch de CME.

« Il n’était pas aussi élevé que l’IPP d’hier, mais l’IPC d’aujourd’hui laisse moins de marge de manœuvre à la Fed alors qu’elle tente de préserver sa crédibilité en matière de lutte contre l’inflation », a déclaré Ellen Zentner, stratégiste économique en chef chez Morgan Stanley Wealth Management.

L’indice des prix à la consommation a augmenté de 0,4 % le mois dernier, après une légère hausse de 0,1 % en juillet, a indiqué le Bureau des statistiques du travail du ministère du Travail. Sur les douze mois clos en août, l’inflation à la consommation a progressé de 3,4 %, après une hausse du même ordre en juillet. La hausse de l’IPC était conforme aux prévisions des économistes.

Une hausse de 3,9 % des prix de l'essence, après deux baisses mensuelles consécutives, a représenté plus d’un tiers de la hausse de l’IPC sur le mois. Les autres carburants, dont le diesel, ont bondi de 9,6 %. Les cours du pétrole ont de nouveau franchi la barre des 100 dollars le baril, tandis que les prix du diesel atteignent des niveaux records, ce qui laisse présager que l’inflation devrait rester élevée et s’étendre à d’autres secteurs dans les mois à venir.

Les consommateurs ont toutefois bénéficié d’un léger répit au supermarché. Les prix des denrées alimentaires ont légèrement augmenté de 0,1 % pour le deuxième mois consécutif. Les prix des produits d’épicerie sont restés inchangés, dans un contexte de hausses modérées des prix de la viande et du poisson. Les prix des fruits et légumes ont baissé de 0,4 % au cours du mois, plombés par une chute de 6,2 % du coût de la laitue en raison d’une épidémie de Cyclospora.

En revanche, les prix des œufs ont augmenté de 2,9 %, tandis que ceux des boissons non alcoolisées ont augmenté, tout comme ceux des produits laitiers et dérivés. Les prix du diesel ayant atteint un niveau record, les consommateurs pourraient bientôt être confrontés à une hausse des prix au supermarché, car la quasi-totalité des marchandises est transportée par la route, ont averti les économistes. Certains ont estimé que les pressions sur les prix persisteraient en raison des droits de douane sur les importations, notamment ceux récemment imposés au Canada, l’un des principaux partenaires commerciaux des États-Unis.

La frustration suscitée par la hausse des prix, notamment ceux de l’essence et des denrées alimentaires, a entraîné une forte érosion de la cote de popularité du président Donald Trump et pourrait coûter à son parti républicain le contrôle du Congrès américain lors des élections de mi-mandat de novembre.

L'INFLATION SOUS-JACENTE EN HAUSSE SUR LE MOIS

Hors composantes volatiles que sont l’alimentation et l’énergie, l’IPC a progressé de 0,3 % le mois dernier, soit la plus forte hausse depuis avril. Ce chiffre est supérieur aux prévisions des économistes, qui tablaient sur une hausse de 0,2 % pour le deuxième mois consécutif. L’IPC dit « de base » a progressé de 2,4 % en glissement annuel en août, après une hausse de 2,5 % en juillet. Sur le mois, l’inflation de l’IPC de base a été tirée par une augmentation de 2,7 % des tarifs aériens, dans un contexte de hausse des coûts du kérosène.

On a également observé de solides hausses des prix dans les secteurs de l’éducation, des communications, ainsi que des voitures et camions d’occasion. Les loyers ont augmenté de 0,2 %, tandis que le coût des chambres d’hôtel et de motel a rebondi de 2,4 %. En revanche, les coûts des soins de santé ont légèrement baissé, tandis que les prix des médicaments sur ordonnance sont restés inchangés. Le coût de l’assurance automobile a reculé de 0,8 %, tandis que les prix des vêtements sont restés stables.

Compte tenu des données de l’IPC et de l’IPP, les estimations des économistes concernant l’indice des prix PCE sous-jacent pour le mois d’août convergeaient vers une hausse de 0,28 %, qui serait arrondie à 0,3 %. L’inflation PCE sous-jacente avait progressé de 0,2 % en juillet. Les estimations concernant la hausse en glissement annuel de l’inflation PCE sous-jacente variaient entre 3,2 % et 3,3 %. L’inflation PCE sous-jacente a progressé de 3,3 % au cours des douze mois clos en juillet.

Le rapport sur l’inflation PCE du mois d’août inclura des modifications méthodologiques qui, selon certains économistes, pourraient faire baisser le taux d’inflation sous-jacente de quelques points de base. Le taux d’intérêt de référence au jour le jour de la Fed se situe actuellement dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 %.

Le dollar est resté pratiquement inchangé face à un panier de devises. Les rendements des bons du Trésor américain ont d'abord augmenté après la publication des données sur l'inflation, avant de reculer.

Les probabilités d’une hausse des taux avaient diminué à la suite des commentaires du gouverneur de la Fed Christopher Waller lors d’un événement Reuters NEXT Newsmaker la semaine dernière, au cours duquel il s’était montré enclin à plaider en faveur du maintien des taux inchangés si les données confirmaient un apaisement des pressions inflationnistes. Le président de la Fed Kevin Warsh a déclaré le mois dernier que la banque centrale « aurait du pain sur la planche » si les décideurs politiques n’obtenaient pas l’assurance nécessaire que l’inflation se dirige vers 2 %.

Mais Donald Trump fait pression sur la Fed pour qu’elle abaisse les taux, ayant publié la semaine dernière sur les réseaux sociaux: "BAISSEZ LES TAUX OU JE CESSERAI DE COMMERCIALISER AVEC LES PAYS AVEC LESQUELS NOUS AVONS UN DÉFICIT." Les économistes ont imputé à ce qu’ils ont qualifié d’« intimidation politique » la flambée des rendements des obligations d’État américaines à long terme. Certains s’attendaient à ce que la Fed resserre sa politique monétaire mercredi prochain afin de souligner son indépendance.

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