L'industrie manufacturière de pointe, particulièremen sensible à la corruption, selon Grant Thornton

Les recherches menées par le cabinet identifient les régions du monde les plus propices aux condamnations, pour motif de corruption par la SEC ou le département de la Justice des États-Unis , notamment. Parmi les cinq secteurs retenus par Grant Thornton, la zone " Moyen-Orient, Asie Pacifique et Russie " semble être un terreau fertile.

(AOF) - Grant Thornton a présenté son indice relatif au risque de corruption de 22 secteurs d'activités. Cet indice va de 1 (risque faible) à 4 (risque fort). Cinq secteurs semblent particulièrement exposés : l'industrie manufacturière de pointe (indice de 3,16), les industries extractives (3,05), l'industrie manufacturière lourde (3,04), la construction (2,87) et les services financiers (2,50).

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.