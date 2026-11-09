L'industrie agroalimentaire s'oppose aux recommandations de l'OMS concernant les produits contenant des colorants et des édulcorants ajoutés

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* Ce projet marque la première fois que l'OMS intègre les colorants et arômes ajoutés dans son modèle de profilage alimentaire

* Ce modèle pourrait servir de référence pour les étiquettes d'avertissement ou les taxes sur les aliments à consommer avec modération

* La consultation sur la proposition de l’OMS se poursuit jusqu’au 27 novembre

par Alexander Marrow et Jennifer Rigby

Les gouvernements devraient envisager de réglementer les aliments contenant des colorants, des arômes ou des édulcorants ajoutés destinés à rendre le produit plus attrayant pour les consommateurs, selon un nouveau projet de recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé qui a suscité une vive réaction de la part de l’industrie agroalimentaire.

Ce projet de l’OMS vise à aider les gouvernements à identifier les aliments qui devraient être consommés avec modération dans le cadre d’une alimentation saine – et les produits qui pourraient faire l’objet de mesures telles que des étiquettes d’avertissement ou des taxes, en fonction des priorités nationales. Le nouveau projet de modèle de profilage alimentaire, publié la semaine dernière, marque la première fois que l’agence de santé des Nations unies inclut ce type d’ingrédients dans ses recommandations, qui se concentraient auparavant uniquement sur la composition nutritionnelle, notamment les graisses et le sel.

« Ce projet va au-delà du profilage nutritionnel traditionnel en reconnaissant que les aliments doivent être pris en compte non seulement pour leur teneur en nutriments, mais aussi pour d’autres aspects de leur composition » afin de prévenir les maladies liées à l’alimentation, a déclaré Katrin Engelhardt, responsable technique au département de la nutrition et de la sécurité alimentaire de l’OMS.

Selon l’agence, qui s’appuie sur les données d’une étude mondiale , environ 11 millions de décès par an sont liés à une alimentation malsaine.

Le nouveau modèle proposé constitue également une tentative de l’OMS d’accompagner les États membres dans un débat de plus en plus polarisé sur les aliments ultra-transformés (UPFs), une catégorie d’aliments ou de boissons élaborés à l’aide de techniques de transformation, d’additifs et d’ingrédients industriels, qui contiennent souvent peu d’aliments entiers. On peut citer comme exemples les boissons gazeuses ou les nouilles instantanées.

AU-DELÀ DES SEULS NUTRIMENTS

De nombreux scientifiques spécialisés dans l’alimentation affirment que les UPF présentent de nombreux risques pour la santé, mais d’autres – ainsi que l’industrie agroalimentaire – estiment que leur définition est trop large, ce qui risque de diaboliser des produits sains.

L’International Food and Beverage Alliance, une organisation représentant les grandes multinationales du secteur agroalimentaire, a déclaré craindre que l’approche proposée ne détourne l’attention de la qualité nutritionnelle et n’élargisse le champ d’application d’une éventuelle réglementation à davantage de produits.

« Ce qui est particulièrement préoccupant, c’est le risque de compromettre les priorités nutritionnelles établies et les efforts de reformulation », a déclaré Rocco Renaldi, secrétaire général de l’IFBA.

L’industrie agroalimentaire s’inquiète également de l’augmentation des coûts liée à la reformulation des produits ou aux exigences strictes en matière d’étiquetage , ainsi que du risque de recours collectifs , comme on l’a vu aux États-Unis, et d’une hausse des taxes pour les entreprises du secteur des aliments transformés.

De manière générale, l’OMS a précisé que ce modèle couvre « les aliments produits industriellement destinés à être consommés avec modération » et qu’il fait le lien entre ses recommandations en matière d’alimentation saine et les politiques gouvernementales relatives aux produits alimentaires individuels.

Lindsey Smith Taillie, codirectrice du Programme mondial de recherche sur l’alimentation à l’université de Chapel Hill, en Caroline du Nord, a expliqué que l’objectif de ce modèle était de cibler les aliments malsains, en combinant à la fois les nutriments et les aliments ultra-transformés (UPF).

« Ces deux cadres n’ont jamais été mutuellement exclusifs et peuvent et doivent être utilisés par les décideurs politiques comme point de départ », a-t-elle déclaré, ajoutant que la qualité nutritionnelle se mesure à l’aune de multiples critères.

Steve Cahillane, directeur général de Kraft Heinz, a déclaré la semaine dernière à Reuters que les acteurs du secteur devaient avoir leur mot à dire.

« Nous travaillons dans le secteur alimentaire et nous nous soucions profondément des consommateurs », a déclaré Steve Cahillane. « Nous devons donc avoir notre mot à dire à mesure que ces discussions avancent. »

La proposition de l’OMS est soumise à consultation jusqu’au 27 novembre.