par Dewi Kurniawati

L'Indonésie prévoit de renforcer les contrôles sur les importations de soja, au moyen de permis et d'inspections, a déclaré vendredi à Reuters un haut responsable, qualifiant cette matière première, principalement achetée aux États-Unis, de produit de base stratégique vulnérable aux fluctuations de prix.

La sécurité alimentaire et l'autosuffisance sont des objectifs clés pour le gouvernement du président Prabowo Subianto, à l'heure où la deuxième économie d'Asie du Sud-Est est confrontée aux inquiétudes croissantes des investisseurs concernant la prévisibilité de ses politiques.

Un accord conclu en février entre l'Indonésie et les États-Unis prévoyait que Jakarta achète davantage de produits agricoles américains, notamment du soja, mais il n'est pas entré pleinement en vigueur, la Cour suprême des États-Unis ayant invalidé les « droits de douane réciproques » du président Donald Trump.

L'Indonésie n'a pas ratifié cet accord.

« Le ministère du Commerce a proposé de renforcer les contrôles sur les importations de soja en raison du statut de ce produit en tant que bien essentiel et denrée stratégique », a déclaré Hanif Faisol Nurofiq, ministre délégué chargé de la coordination des affaires alimentaires.

Parmi les autres raisons figuraient la forte dépendance de l'Indonésie vis-à-vis des importations en provenance d'un seul pays, son exposition à la volatilité des prix mondiaux et les fluctuations de la roupie face au dollar américain, a ajouté Hanif dans un SMS adressé à Reuters.

LES ÉTATS-UNIS ASSURENT LA MAJORITÉ DES IMPORTATIONS

Les États-Unis ont fourni des livraisons d'une valeur de 1,03 milliard de dollars sur le total des importations de soja de l'Indonésie, qui s'élevait à 1,19 milliard de dollars l'année dernière. Les volumes d'importation en 2025 se sont élevés à 2,56 millions de tonnes métriques, selon les données officielles.

À titre de comparaison, la consommation annuelle de soja s'élève à environ 2,7 millions de tonnes.

Mais l'Indonésie dépend fortement des importations, la production nationale ne s'élevant en moyenne qu'à 270 000 tonnes par an entre 2020 et 2024, selon les données du ministère de l'Agriculture. Le gouvernement vise à porter la production à 416 000 tonnes métriques d'ici 2029.

Un document gouvernemental consulté par Reuters indique que ces nouvelles mesures devraient entrer en vigueur le 1er janvier de l'année prochaine.

L'ambassade des États-Unis à Jakarta, la capitale, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Les inspections obligatoires alourdiraient la procédure d'importation et augmenteraient les coûts, a déclaré Wibowo Nurcahyo, secrétaire général de l'Association des coopératives indonésiennes de producteurs de tempeh et de tofu (Gakoptindo), bien qu'il soutienne cette initiative.

UN ALIMENT DE BASE LARGEMENT CONSOMMÉ

Le soja est largement consommé en Indonésie, quatrième pays le plus peuplé au monde, où il sert à fabriquer des produits tels que le tofu, qui font partie des repas quotidiens.

Ces nouvelles mesures ne visent pas à mettre en place un système d'importation à guichet unique, mais s'inscrivent dans le cadre des efforts visant à atteindre l'autosuffisance en soja d'ici 2029, en garantissant aux agriculteurs nationaux un débouché pour leurs productions, a déclaré M. Hanif.

« C'est nécessaire pour le contrôle de la qualité, le respect des spécifications techniques et la prévention des risques sanitaires et environnementaux, tels que les ravageurs et les maladies des végétaux, ou encore les contaminants », a-t-il ajouté.

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)