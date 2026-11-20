L'Indonésie demande à Google de s'expliquer sur la suppression de 19 000 chaînes YouTube, selon le ministère

Vendredi, le ministère indonésien chargé du numérique a demandé à Google de fournir une justification détaillée de la suppression de plus de 19 000 chaînes YouTube soutenant le gouvernement indonésien, affirmant que cette mesure risquait d'être mal interprétée.

Google publie régulièrement un “bulletin sur les opérations d’influence” trimestriel, contenant des rapports sur les résiliations de comptes liés à des pays tels que la Chine, l’Inde et l’Indonésie, dans le cadre de son “enquête sur les opérations d’influence coordonnées”.

Dans son bulletin du troisième trimestre 2026 publié le 30 octobre, l’entreprise a indiqué que plus de 19 000 chaînes “soutenant le gouvernement indonésien et son administration” avaient été supprimées entre juillet et septembre, plaçant l’Indonésie en tête de la liste des pays associés au plus grand nombre de chaînes supprimées, suivie de la Chine et de la Russie.

L’Indonésie a demandé au géant technologique de fournir la méthodologie, le processus d’examen, des détails sur la manière dont la précision est mesurée ainsi que les taux d’erreur de détection, a déclaré le ministère, à l’issue d’une réunion avec des représentants de Google Indonésie.

“Nous avons demandé à Google de fournir une note explicative écrite, accompagnée d’exemples, détaillant les paramètres et les méthodes utilisés pour détecter et prendre des mesures à l’encontre des comptes qui ont finalement été supprimés”, a déclaré Mediodecci Lustarini, haut responsable du ministère.

Le ministère a précisé avoir également interrogé Google sur la manière dont l’entreprise déterminait les lieux d’origine des créateurs de contenu ou des opérateurs sanctionnés.

Interrogé sur les critères utilisés pour supprimer ces chaînes, sur la forte augmentation des suppressions au troisième trimestre et sur la demande d’éclaircissements du gouvernement indonésien, un porte-parole de Google a déclaré à Reuters que l’entreprise “met régulièrement fin aux opérations d’influence coordonnées dans le cadre de ses efforts mondiaux visant à protéger ses plateformes, y compris YouTube”.

“Nous appliquons systématiquement nos règles, quelles que soient les opinions politiques exprimées”, a ajouté le porte-parole.

La suppression de ces comptes fait suite à une baisse de la cote de popularité du président Prabowo Subianto , sur fond de mécontentement croissant face à la situation économique et à ses programmes sociaux phares. Sa cote est tombée à 51% en juillet, l’un des mois pris en compte par Google dans son dernier bulletin, contre environ 80% en novembre de l’année dernière.

Google n’a fait aucune mention du contexte politique indonésien et n’a pas précisé pourquoi il avait estimé que ces comptes faisaient partie d’opérations d’influence coordonnées.