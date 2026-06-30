L'Indonésie condamne le fondateur de Gojek à 10 ans de prison dans une affaire de corruption controversée

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* Makarim a clamé son innocence et a déclaré que cette affaire avait des motivations politiques

* Il a été accusé d’avoir tiré profit d’une décision d’achat d’ordinateurs portables destinés à des écoles

* Makarim doit également payer plus de 45 millions de dollars, sous peine de voir sa peine prolongée de cinq ans

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(Article distributeur la décision de justice et les commentaires de Makarim) par Stanley Widianto et Gibran Naiyyar Peshimam

Un tribunal indonésien a déclaré mardi Nadiem Makarim, cofondateur de la start-up Gojek et ancien ministre de l’Éducation, coupable de certains chefs d’accusation dans une affaire de corruption et l’a condamné à 10 ans de prison.

Makarim, âgé de 41 ans, a clamé son innocence, affirmant que les poursuites à son encontre étaient motivées par des considérations politiques — une affirmation qui a reçu le soutien d’universitaires et de militants des droits de l’homme.

Ce verdict risque d’ébranler davantage la confiance des investisseurs en Indonésie. La roupie et les actions ont chuté cette année après que les agences de notation ont revu à la baisse les perspectives en raison de l’imprévisibilité des décisions politiques et de préoccupations liées à la gouvernance, tandis que l’indice MSCI envisage de dégrader la note de , la plus grande économie d’Asie du Sud-Est, en raison de problèmes de transparence du marché.

M. Makarim, qui a occupé le poste de ministre de l’Éducation de 2019 à 2024 sous le précédent gouvernement de Joko Widodo, était accusé d’avoir tiré profit de la décision du gouvernement d’acheter des ordinateurs portables Google GOOGL.O Chromebook pour les écoles indonésiennes et d’avoir causé 125 millions de dollars de pertes à l’État.

Le juge en chef Purwanto Abdullah, qui présidait au prononcé de la décision devant le Tribunal anticorruption d’Indonésie à Jakarta, a déclaré qu’un collège de juges avait reconnu Makarim coupable d’abus de pouvoir et d’avoir causé des pertes à l’État.

Il a été déclaré non coupable d’avoir cherché à s’enrichir personnellement.

M. Makarim a été condamné à payer une amende d’un milliard de roupies et à restituer plus de 800 milliards de roupies (soit 45 millions de dollars), somme que les juges ont estimée comme étant le gain personnel qu’il aurait tiré de cette transaction.

Le non-remboursement de cette somme entraînerait une prolongation de cinq ans de sa peine de prison, ont précisé les juges.

Entouré de sa famille et de ses amis, Nadiem a déclaré qu’il ferait appel du verdict.

“J’ai été condamné sur la base de faits qui n’ont aucun sens”, a déclaré M. Makarim, en larmes, à l’issue du procès, ajoutant qu’il ne pouvait pas payer la somme ordonnée par les juges. “Les juges n’ont même pas pu me regarder dans les yeux.”

Le parquet a allégué que l’investissement de Google dans la société mère de Gojek avait influencé la décision d’appel d’offres et que Makarim avait rédigé un cahier des charges ne convenant qu’au système Chrome afin de “faire de Google le seul maître de l’écosystème éducatif en Indonésie”.

Google n’a pas été mis en examen.

Makarim a rejeté ces allégations, affirmant qu’il n’y avait eu aucun enrichissement personnel et que l’investissement de Google dans la société mère de Gojek n’avait aucun lien avec cet appel d’offres.

Il a déclaré que cette affaire était probablement motivée par les réformes radicales qu’il avait menées lorsqu’il était ministre de l’Éducation, lesquelles avaient mis fin à des sources de corruption bien établies telles que “les rackets de formation, les intermédiaires et les détournements de fonds”, tout en reconnaissant que son style de direction à l’époque avait fait des vagues.

(1$ = 17.875,0000 roupies)