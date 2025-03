L'Indonésie assouplit sa politique de rachat d'actions après la chute de la Bourse

Le régulateur financier indonésien a annoncé mercredi un assouplissement temporaire des règles de rachat d'actions après la pire chute de la Bourse de Jakarta depuis plus d'une décennie intervenue mardi.

( AFP / BAY ISMOYO )

Le Jakarta Composite Index (JCI) a chuté de plus de 7% mardi, le plus fort recul depuis septembre 2011, en raison des inquiétudes concernant l'économie nationale et la baisse des dépenses de consommation, selon les analystes.

"Nous annonçons que les sociétés cotées peuvent procéder à un rachat (d'actions) sans assemblée générale des actionnaires", a déclaré Inarno Djajadi, haut responsable de l'Autorité indonésienne des services financiers (OJK), lors d'une conférence de presse.

Cette mesure sera en place pour les six prochains mois, a-t-il précisé.

Cela "devrait envoyer un signal positif indiquant que les entreprises ont de bons fondamentaux et donner confiance aux investisseurs", a encore indiqué M. Inarno.

Mercredi en milieu de journée, la Bourse de Jakarta réagissait favorablement, en hausse de 0,98% à 12H00 locales.

L'assouplissement des règles de rachat devrait également donner aux entreprises la flexibilité nécessaire pour réagir à la forte volatilité du marché, a-t-il également souligné.

Selon M. Inarno, la forte volatilité du marché boursier s'explique en partie par la politique tarifaire des États-Unis, les guerres commerciales et l'instabilité géopolitique dans le monde.

William Jackson, analyste chez Capital Economics, a estimé mardi que la chute de la Bourse de Jakarta était le signe d'inquiétudes croissantes concernant la politique budgétaire et le rôle de l'État dans l'économie sous la présidence de Prabowo Subianto, qui a succédé à Joko Widodo en octobre dernier.

Prabowo a mis en place plusieurs mesures controversées depuis son investiture, notamment un programme de repas gratuits qui pèse lourdement sur les caisses de l'État et des coupes massives dans les dépenses publiques, déclenchant des manifestations étudiantes dans tout le pays.

La consommation intérieure a également ralenti, obligeant la Banque centrale d'Indonésie à réduire ses taux d'intérêt en janvier pour stimuler la croissance malgré l'affaiblissement de la roupie.