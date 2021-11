L’indice STOXX Europe 600 Retail connaît son meilleur mois depuis mai

L'indice STOXX Europe 600 Retail a gagné +4,26% en novembre jusqu'à présent, son plus haut depuis mai 2021.

L’indice STOXX Europe 600 Retail a gagné +4,26% en novembre jusqu’à présent (13h30, GMT +1), son plus haut depuis mai 2021 (+6,05%), et il est en passe de réaliser le deuxième gain mensuel consécutif après avoir subi des pertes pendant 4 mois consécutifs (de juin à septembre). L’indice suit les entreprises de vente au détail des pays développés d’Europe. L’approche des fêtes de fin d’année a stimulé les perspectives des principaux détaillants européens, d’autant plus que l’Europe est une destination de choix pour les fêtes de fin d’année, avec ses décorations et son ambiance de fête.

Les dernières données publiées début novembre sur les ventes au détail en Europe ont montré que les ventes au détail dans l’Union européenne ont augmenté de 3,20% en septembre 2021 par rapport au même mois de l’année précédente, une amélioration par rapport à l’augmentation de 1,1% en août.

Les ETF qui suivent l’indice ont suivi le mouvement comme iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (EXH8), Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (XPAR :RTA) et Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF (XRPS) qui ont gagné respectivement +4,96%, +4,33% et +3,95% en novembre.

