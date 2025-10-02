L'indice S&P 500 vise un record, les paris sur les baisses de taux d'intérêt compensant les inquiétudes liées à la fermeture de l'usine

Futures: Dow inchangé, S&P 500 en hausse de 0,28%, Nasdaq en hausse de 0,58%

Les agences d'évaluation du crédit chutent après que FICO ait dévoilé un nouveau modèle de licence

AMD en hausse sur le rapport d'Intel envisageant d'ajouter co comme client de fonderie

L'indice de référence S&P 500 est en passe d'ouvrir à un niveau record jeudi, sur la base d'attentes renouvelées de réduction des taux d'intérêt, tandis que les traders se préparent à une session pauvre en données avec peu de nouveaux catalyseurs.

Les investisseurs ont ancré leurs attentes dans une Réserve fédérale dovish, ce qui leur a permis d'écarter les incertitudes liées à la fermeture du gouvernement américain.

Le marché du travail, élément essentiel du double mandat de la Fed, est au cœur de ses perspectives politiques. La fermeture du gouvernement ayant créé un vide au niveau des données, les investisseurs s'appuient davantage sur des sources alternatives.

"Je pense qu'ils examineront le fait que la tendance du marché de l'emploi reste faible, ce qui est l'un de leurs mandats qu'ils essaient de défendre en ce moment", a déclaré Art Hogan, stratège en chef du marché chez B. Riley Wealth.

Les employeurs américains ont annoncé moins de licenciements en septembre, mais les plans d'embauche depuis le début de l'année sont les plus bas depuis 2009, selon un rapport du cabinet mondial de reclassement Challenger, Gray & Christmas.

Ce rapport est publié au lendemain de la publication, mercredi, d'un rapport national sur l'emploi ADP plus faible que prévu.

En règle générale, ces rapports n'ont pas le même poids que les indicateurs du ministère du travail. Mais ils comblent le vide laissé par le rapport hebdomadaire sur les demandes d'allocations chômage, un indicateur clé de la santé du marché du travail, qui est devenu jeudi la première victime des données de la fermeture du gouvernement.

Les traders ont estimé que les données récentes étaient suffisantes pour pousser la Réserve fédérale à réduire ses taux de 25 points de base lors de sa prochaine réunion de politique monétaire.

À 08:23 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 7 points, ou 0,01%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 19 points, ou 0,28%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 144,25 points, ou 0,58%.

L'indice S&P 500 et l'indice Dow Jones ont terminé à des niveaux records mercredi.

Historiquement, les fermetures de gouvernement ont eu un impact limité sur les marchés boursiers. Mais comme les investisseurs surveillent de près les signes d'assouplissement monétaire, le vide actuel des données pose un plus grand risque pour la capacité de la Fed à évaluer l'économie et à guider sa politique.

"Plus le shutdown durera, plus la Fed sera encline à continuer à baisser ses taux", a déclaré M. Hogan.

Plus tard dans la journée de jeudi, les investisseurs analyseront également les commentaires de la présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan.

Parmi les actions individuelles, Tesla TSLA.O était en hausse de 1,9 % dans les échanges de pré-marché avant son rapport trimestriel sur les livraisons , tandis que les actions de Lithium Americas LAC.N LAC.TO cotées au NYSE ont chuté de 4,7 % après que Canaccord Genuity a abaissé la note de l'action.

Les agences d'évaluation du crédit Equifax EFX.N et TransUnion TRU.N ont chuté de 10,2 % et 10,1 %, respectivement, après que FICO FICO.N a lancé un programme qui pourrait permettre aux prêteurs hypothécaires d'avoir accès aux évaluations de crédit sans dépendre des agences. FICO a augmenté de 20,3 %.

Advanced Micro Devices AMD.O a gagné 3,3 % après qu'un rapport ait indiqué que Intel INTC.O était en pourparlers préliminaires pour ajouter le fabricant de puces comme client de fonderie.