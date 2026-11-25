L'indice Nikkei japonais recule de plus de 3 %, plombé par la chute des valeurs liées à l'IA

L'indice Nikkei a chuté de plus de 3 % mercredi, entraîné à la baisse par les fortes baisses des valeurs liées à l'IA, même si le recul global a été limité, les investisseurs s'étant rués sur les valeurs défensives.

L'indice Nikkei .N225 a reculé de 3,3% à 56 710,43 points à la mi-journée, tandis que l'indice Topix .TOPX , plus large, a perdu 1% à 3 727,24 points. Wall Street a reculé mardi, les valeurs technologiques cédant une partie des gains enregistrés lundi, suscités par le retour surprise de Jensen Huang au poste de directeur général de Nvidia NVDA.O . .N

“Il était difficile d’acheter des actions liées à l’IA après les baisses enregistrées pendant la nuit par les valeurs technologiques à Wall Street”, a déclaré Takamasa Ikeda, gestionnaire de portefeuille senior chez GCI Asset Management.

“Mais les investisseurs se sont tournés vers d’autres titres qui n’avaient pas profité de la hausse de la séance précédente”, a-t-il ajouté.

Parmi les plus fortes baisses de mercredi figuraient Advantest 6857.T et le fabricant d’équipements pour la production de puces Tokyo Electron 8035.T , qui ont respectivement chuté de 14,3% et 13,11%.

SoftBank Group 9984.T et le fabricant de puces mémoire Kioxia 285A.T ont chacun perdu 15%.

En revanche, les laboratoires pharmaceutiques ont progressé: Otsuka Holdings 4578.T , Astellas Pharma 4503.T et Sumitomo Pharma 4506.T ont bondi de plus de 6% chacun, se classant ainsi en tête des plus fortes hausses du Nikkei.

Le fabricant de matériel médical Terumo 4543.T a progressé de 6,24%.

Le groupe Sony 6758.T a progressé de 3,1%, devenant ainsi le principal soutien de l'indice Topix. Toyota Motor 7203.T a gagné 2,51% et Honda Motor 7267.T a légèrement progressé de 0,57%.

Sur les plus de 1 500 titres cotés sur le marché principal de la Bourse de Tokyo, 56% ont progressé, 41% ont reculé et 2% sont restés stables.