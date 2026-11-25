L'indice Nikkei japonais recule de plus de 2 %, les valeurs technologiques emboîtant le pas à la baisse de leurs homologues américaines

L'indice Nikkei a reculé mercredi, les valeurs technologiques suivant la tendance baissière observée la nuit dernière aux États-Unis, Advantest et Tokyo Electron, deux sociétés du secteur des semi-conducteurs, menant le mouvement à la baisse.

L'indice Nikkei .N225 reculait de 2,55% à 57.152,05 à 00h18 GMT, tandis que l'indice Topix .TOPX , plus large, perdait 0,54% à 3.744,68.

Wall Street a reculé mardi, les valeurs technologiques cédant une partie des gains enregistrés lundi, suscités par le retour surprise de Jensen Huang au poste de directeur général de Nvidia NVDA.O . .N

La prudence des investisseurs quant à la poursuite des hausses liées à l’IA et à l’inflation américaine a déclenché des prises de bénéfices et un mouvement de rotation vers des valeurs plus défensives et issues de l’« ancienne économie ». Les rendements obligataires sont restés pratiquement inchangés.

Au Japon, le fabricant d’équipements de test de puces Advantest 6857.T et le fabricant d’équipements de production de puces Tokyo Electron 8035.T ont chuté respectivement de 12,43% et 10,86%.

L’investisseur technologique SoftBank Group 9984.T a reculé de 9,67% et le fabricant de puces mémoire Kioxia 285A.T a perdu 12,87%.

Toyota Motor 7203.T a progressé de 2,27% et Honda Motor 7267.T de 1,41%.