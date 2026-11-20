par Junko Fujita

L'indice Nikkei a chuté de 5 % vendredi pour clôturer à son plus bas niveau depuis sept mois, les valeurs technologiques ayant dégringolé après que l'introduction en bourse d'Anthropic n'a pas réussi à rétablir la confiance dans le secteur de l'intelligence artificielle.

Le .N225 Nikkei a terminé en baisse de 5,06 % à 56.436,65 points, son plus bas niveau de clôture depuis le 13 avril. Sur la semaine, l'indice a perdu 7,7 %.

Le Topix, plus large, a reculé de 3,88 % à 3.674,22 points.

"On s'attendait fortement à ce que l'entrée en bourse d'Anthropic redonne du tonus aux valeurs liées à l'IA, mais cet espoir s'est évanoui lorsque le cours de l'action a perdu ses gains", a déclaré Hiroyuki Ueno, stratège en chef chez Sumitomo Mitsui Trust Asset Management.

L'action d'Anthropic ANT.O , première entreprise de pointe dans le domaine de l'IA à être cotée en bourse, a ouvert en hausse de 34 % par rapport au prix d'introduction de 83 dollars fixé mercredi. Mais le titre a vu ses gains s'amenuiser et a clôturé à 97,17 dollars, soit une hausse de 17 % par rapport à son prix d'introduction.

Au Japon, les titres liés aux puces électroniques, Advantest 6857.T et Tokyo Electron 8035.T , ont reculé respectivement de 10,32 % et 7,06 %. L'investisseur technologique SoftBank Group 9984.T a chuté de 14,48 % et le fabricant de puces mémoire Kioxia 285A.T a perdu 11,66 %.

"Les investisseurs se rendent compte que ces actions du secteur des puces électroniques sont devenues bon marché, mais ils hésitent à les acheter par crainte d'un nouveau repli du marché", a déclaré M. Ueno.

Sur les 225 titres composant le Nikkei, 214 ont reculé et 11 ont progressé.

Parmi les valeurs en hausse figurait l'assureur Tokio Marine Holdings 8766.T , qui a progressé de 2,03 %. Ses concurrents MS&AD Insurance 8725.T et Sompo Holdings 8630.T ont quant à eux progressé respectivement de 0,4 % et 2,01 %.

Les opérateurs ferroviaires ont progressé, Keisei Electric Railway 9009.T et Odakyu Electric Railway 9007.T enregistrant respectivement une légère hausse de 0,26 % et 0,08 %.

Takeda Pharmaceutical 4502.T a progressé de 0,33 %.

Sur les plus de 1.500 titres cotés sur le marché principal de la Bourse de Tokyo, 93 % ont reculé, 5 % ont progressé et 1 % est resté inchangé.

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