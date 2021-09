L'indice fleuron allemand DAX s'élargit enfin après 33 ans

L'indice allemand DAX, vieux de 33 ans, passe finalement de 30 à 40 entreprises après consultation auprès de centaines d'entreprises et institutions financières.

L'indice allemand DAX, vieux de 33 ans, passe finalement de 30 à 40 entreprises après consultation auprès de centaines d'entreprises et institutions financières. À partir du 20 septembre 2021, le DAX comprendra Porsche, Puma, Airbus, Zalando, Siemens Healthineers, Symrise, Sartorius, Brenntag, Hellofresh et Qiagen, pour couvrir 80 % du marché allemand. Le Deutsche Börse Group, l'opérateur du DAX, s'attend à une plus grande diversification et potentiellement à une plus grande stabilité pour les investisseurs avec un indice plus grand.

Cette décision intervient un an après l'effondrement du géant financier Wirecard, qui devait plus de 3,5 milliards d'euros à ses créanciers après avoir découvert un trou dans son bilan, qui s'est avéré être le résultat d'une fraude mondiale complexe. Le scandale a conduit à la radiation de la société du DAX à partir du 24 août.

Malgré une performance inférieure à celle du S&P 500 depuis sa création (1988), le DAX a généré un rendement annuel moyen de 8,6 %, dividendes compris. Un investissement initial de 10 000 € vaudrait aujourd'hui près de 158 870 €.

Pour les investisseurs désireux de détenir des actions allemandes, il existe plusieurs ETF qui suivent le DAX. L'un de ces ETF est le Lyxor DAX (DR) UCITS ETF, qui gère 707,98 millions d'euros d'actifs. Ses principales composantes sont Linde PLC (10,86 %), SAP AG (10,54 %) et Siemens AG (8,56 %).

