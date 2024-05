L'Indice FAO des prix des produits alimentaires en légère hausse en avril

(AOF) - L’indice FAO des prix des produits alimentaires s’est établi en moyenne à 119,1 points en avril 2024 et a progressé de 0,3% par rapport à sa valeur révisée du mois de mars, car une hausse des indices des prix de la viande et un rebond de ceux des huiles végétales et des céréales ont un peu plus que compensé une baisse des indices du sucre et des produits laitiers. Malgré un deuxième rebond mensuel en avril, après sept mois de tendance baissière, l’indice accusait encore un recul de 7,4% par rapport à sa valeur de l’année dernière au même mois.