L'indice FAO des prix alimentaires augmente pour le quatrième mois consécutif

(AOF) - En novembre, le baromètre des prix des produits alimentaires sur les marchés internationaux a progressé pour le quatrième mois d’affilée, du fait de la forte demande de blé et de produits laitiers, a fait savoir aujourd’hui l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). L’indice FAO des prix des produits alimentaires a progressé de 1,2 point en un mois à 134,4 points, soit son niveau le plus haut depuis juin 2011.

L'Indice FAO des prix des produits laitiers est en partie responsable de la hausse globale constatée en novembre, puisqu'il a cru de 3,4% par rapport au mois précédent.

" La forte demande mondiale à l'importation s'est maintenue dans les cas du beurre et du lait en poudre car les acheteurs ont cherché à s'assurer un approvisionnement à court terme en prévision du resserrement des marchés, explique l'Organisation internationale.

L'Indice FAO des prix des céréales a gagné 3,1% par rapport au mois précédent et 23,2% par rapport à la même période l'année dernière. Les prix du blé ont atteint leur plus haut niveau depuis mai 2011. " Cette hausse est due à l'importance de la demande associée à la faiblesse de l'offre, en particulier pour ce qui est du blé de qualité supérieure, ainsi qu'à des craintes liées aux pluies intempestives en Australie et à l'incertitude concernant la possible modification des mesures d'exportation de la Fédération de Russie " a expliqué la FAO.