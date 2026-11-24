Les actions européennes ont ouvert en demi-teinte mardi, alors que la reprise tirée par le secteur technologique, qui leur avait permis d'enregistrer leur meilleure séance depuis six mois, s'essoufflait, tandis que Sanofi progressait après avoir annoncé l'acquisition de la société américaine Insmed.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a légèrement progressé de 0,1 % à 637,43 points à 08h10 GMT, après avoir enregistré la veille sa plus forte hausse journalière depuis début mai.

Les valeurs technologiques européennes .SX8P ont progressé de plus de 4 % lundi, enregistrant leur plus forte hausse journalière depuis début avril, après que la réintégration surprise de Jensen Huang au poste de directeur général du fabricant américain de puces Nvidia NVDA.O a ravivé l'appétit pour le risque dans ce secteur. Cependant, la reprise s'est essoufflée mardi, l'indice reculant de 0,3 %.

Aixtron AIXGn.DE a reculé de 7,7 %, effaçant une partie des gains enregistrés lors de la séance précédente après que UBS a abaissé la note du fabricant de systèmes pour puces électroniques à “vendre”.

Sanofi SASY.PA a progressé de 4,5 % après que le laboratoire pharmaceutique a annoncé son intention d’acquérir la société pharmaceutique américaine Insmed INSM.O pour 41 milliards de dollars, ce qui constitue la plus importante opération menée à ce jour dans le cadre des efforts de la directrice générale Belen Garijo pour restructurer le laboratoire français.

L’indice global du secteur de la santé .SXDP a progressé de 0,6 %, surperformant ses pairs.

Balfour Beatty BALF.L a gagné 5 %, dynamisant le secteur de la construction et des matériaux .SXOP après que le groupe de construction a annoncé que son chiffre d'affaires d'exploitation devrait être supérieur de 10 % à celui de 2025.