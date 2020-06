Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Inde veut la paix mais réagira à toute provocation, dit Modi Reuters • 17/06/2020 à 13:01









NEW DELHI, 17 juin (Reuters) - L'Inde veut la paix mais réagira à toute provocation, a déclaré mercredi le Premier ministre Narendra Modi deux jours après la mort d'au moins 20 militaires indiens dans un accrochage avec des forces chinoises à la frontière entre les deux pays. "Nous ne provoquons jamais personne", a dit Narendra Modi dans une allocution télévisée. "Il ne fait aucun doute que l'Inde veut la paix mais si elle est provoquée, l'Inde apportera la réponse adéquate." La Chine a tenu mercredi un discours identique tout en rejetant sur l'Inde la responsabilité de l'incident survenu lundi, pour lequel elle n'a pas fourni de bilan. (Rédaction de New Delhi version française Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.