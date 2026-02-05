L'Inde signera un accord commercial avec les États-Unis en mars, selon le ministre

(Réécriture pour ajouter des détails; paragraphes 1-7) par Shivangi Acharya

L'Inde et les États-Unis espèrent signer un accord commercial formel attendu depuis longtemps en mars, après quoi New Delhi réduira les droits de douane sur les produits américains, a déclaré jeudi le ministre du Commerce, Piyush Goyal.

Ils publieront une déclaration commune dans quatre ou cinq jours, ce qui incitera Washington à réduire les droits de douane sur les exportations indiennes de 50 % à 18 %, a-t-il ajouté, établissant le premier calendrier officiel pour l'adoption de l'accord depuis qu'il a été dévoilé lundi.

Le président Donald Trump a annoncé l'accord commercial surprise avec l'Inde, qui réduit les droits de douane américains sur les produits indiens en échange de l'arrêt des achats de pétrole russe par l'Inde et de l'abaissement des barrières commerciales.

M. Goyal a déclaré que l'Inde importerait pour au moins 500 milliards de dollars d'énergie, d'avions et de puces, entre autres achats aux États-Unis au cours des cinq prochaines années.

Ses commandes auprès d'entreprises telles que le constructeur d'avions Boeing BA.N pourraient s'élever à 70 ou 80 milliards de dollars, a-t-il ajouté.

"Si l'on ajoute les moteurs, le montant dépassera probablement les 100 milliards de dollars", a déclaré M. Goyal.