L'Inde propose des règles informatiques strictes pour étiqueter les "deepfakes" dans un contexte d'utilisation abusive de l'IA

Le gouvernement indien a proposé mercredi de nouvelles obligations légales pour les entreprises d'intelligence artificielle et de médias sociaux afin de lutter contre la prolifération croissante des "deepfakes" en ligne, en les obligeant à indiquer que ces contenus sont générés par l'IA.

Le potentiel d'utilisation abusive des outils d'IA générative "pour nuire aux utilisateurs, diffuser des informations erronées, manipuler des élections ou usurper l'identité d'une personne s'est considérablement accru", a déclaré le ministère indien des technologies de l'information dans un communiqué de presse, expliquant les raisons de cette décision.

Les règles proposées obligent les entreprises de médias sociaux à demander à leurs utilisateurs de déclarer s'ils téléchargent du contenu "deepfake".

Avec près d'un milliard d'internautes, l'enjeu est de taille dans un pays tentaculaire composé de nombreuses communautés ethniques et religieuses, où les "fake news" risquent d'attiser des conflits meurtriers et où les vidéos d'IA "deepfake" ont alarmé les autorités pendant les élections.