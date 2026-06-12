L'Inde ouvre la voie aux technologies de conduite autonome et de sécurité automobile pour réduire le nombre de décès sur les routes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Munsif Vengattil et Aditi Shah

L'Inde a supprimé l'obligation d'homologation pour les capteurs radar, permettant ainsi aux constructeurs automobiles d'adopter une technologie qui aide les voitures à éviter les collisions et à rouler de manière autonome en détectant les objets environnants, dans le but de rendre plus sûres certaines des routes les plus meurtrières au monde.

Troisième marché automobile mondial, l'Inde a enregistré plus de 177.000 décès dans près d'un demi-million d'accidents de la route en 2024, selon les derniers chiffres.

Dans un avis publié jeudi, le gouvernement a levé l'obligation d'obtenir une licence pour les capteurs radar fonctionnant dans la bande de fréquences comprise entre 77 GHz et 81 GHz. Cela permet aux entreprises de mettre en œuvre cette technologie sans que le gouvernement ait à attribuer séparément les fréquences radio.

Les constructeurs automobiles Maruti Suzuki MRTI.NS , Tata Motors TATM.NS et Mahindra & Mahindra MAHM.NS devraient bénéficier de ce changement, tout comme leurs fournisseurs, tels que les allemands Bosch et Continental.

Les capteurs radar permettent à une voiture d'évaluer les distances de sécurité et de piloter des fonctions telles que le freinage d'urgence, le régulateur de vitesse adaptatif et les avertisseurs d'angle mort, constituant ainsi la base de la conduite autonome.

Ce changement aligne l'Inde sur les États-Unis, l'Union européenne et une norme mondiale de télécommunications, qui consacrent tous la même bande de fréquences aux radars automobiles.

Cela permet aux constructeurs automobiles et aux équipementiers d'utiliser le même matériel standardisé dans le monde entier, plutôt que de devoir développer une version spécifique à l'Inde.