L'Inde ordonne un renforcement de la surveillance de l'eau en bouteille ; le contrôle devrait concerner PepsiCo et Coca-Cola

L’Inde doit renforcer la supervision et intensifier la surveillance du secteur de l’eau en bouteille, a déclaré l’autorité de régulation alimentaire dans une directive confidentielle adressée à tous les États, quelques jours après avoir annoncé qu’un échantillon de la plus grande marque du pays s’était révélé dangereux.

Cette directive, datée du 25 novembre et consultée par Reuters, intervient alors que les consommateurs s’inquiètent après que l’autorité de régulation a déclaré cette semaine avoir constaté qu’un échantillon de Bisleri, la marque d’eau en bouteille la plus importante et la plus connue du pays, était dangereux en raison de la présence de substances chimiques qui, selon les agences sanitaires, pourraient être cancérigènes.

Bisleri a affirmé que son eau était propre à la consommation et que ses propres analyses n’avaient révélé aucun problème.

Ces nouveaux contrôles gouvernementaux renforceront la surveillance réglementaire exercée sur PepsiCo PEP.O , Tata Consumer TACN.NS , Coca-Cola KO.N et Reliance Consumer, la société du milliardaire Mukesh Ambani, qui ont toutes misé gros sur le marché indien de l’eau en bouteille, évalué à 3,5 milliards de dollars, et qui connaît une croissance rapide en raison de la mauvaise qualité de l’eau du robinet dans tout le pays.

L’examen portera également sur le secteur en plein essor de l’eau minérale naturelle, qui cible une clientèle aisée et soucieuse de sa santé. Ces marques sont plus chères que les eaux en bouteille standard vendues à 20 centimes.

«Compte tenu de l’importance de garantir la sécurité et la qualité de l’eau potable en bouteille et de l’eau minérale, il est nécessaire de renforcer la surveillance réglementaire et d’intensifier les activités de contrôle et d’application de la loi afin d’assurer un respect strict de la réglementation», a déclaré dans sa lettre l’autorité de régulation, l’Autorité indienne de sécurité alimentaire et des normes (FSSAI).

La FSSAI et les entreprises concernées n’ont pas répondu aux demandes de commentaires formulées par Reuters.

La lettre ordonne aux autorités régionales de procéder à « des inspections régulières et à des prélèvements ciblés en fonction des risques sur l’eau potable et l’eau minérale conditionnées », ajoutant que « des mesures appropriées seront prises en cas de non-conformité ».

Dans le cas de Bisleri, la FSSAI a publiquement annoncé qu’elle engagerait prochainement des poursuites judiciaires contre l’entreprise pour non-respect de la législation en matière de sécurité alimentaire. Bisleri n’a pas commenté le projet de poursuites de la FSSAI.

Les mesures prises à l’encontre de Bisleri et les contrôles prévus chez d’autres entreprises interviennent alors que l’Inde a renforcé ses mesures de contrôle à l’encontre des grandes marques de produits alimentaires et de boissons. La FSSAI et les autorités de régulation des États ont mené de nombreuses perquisitions et sanctionné des entreprises pour étiquetage non conforme, ce qui a touché des chaînes de restauration telles que Domino’s et des fabricants de spiritueux, dont Diageo.