L'Inde ordonne un contrôle des entreprises de recyclage des déchets électroniques afin de démasquer les cas de non-conformité

L'Inde a ordonné des audits de tous les recycleurs de déchets électroniques afin d'éradiquer les déclarations exagérées en matière de traitement et les faux documents, comme le montrent des documents gouvernementaux, renforçant ainsi la surveillance d'un secteur qui traite les déchets pour des entreprises telles que LG, Apple et Samsung.

L’Inde, troisième plus grand producteur de déchets électroniques après la Chine et les États-Unis , s’inquiète du fait que 78 % des déchets issus des appareils électroniques mis au rebut sont traités par des ferrailleurs informels qui utilisent des méthodes nuisibles à l’environnement.

Les déchets électroniques comprennent les smartphones, ordinateurs, téléviseurs et appareils électroménagers mis au rebut; leur recyclage nécessite un traitement spécialisé pour gérer les substances dangereuses telles que le plomb et le mercure, ainsi que les métaux précieux comme l’or et l’argent.

Le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi a émis l’ordre d’audit confidentiel en juillet. Celui-ci a coïncidé avec une enquête fédérale qui a révélé que les fabricants d’appareils électroménagers Haier et Godrej & Boyce n’avaient pas détecté de faux documents de conformité émis par un recycleur qui n’effectuait aucun travail lié aux déchets électroniques.

Les deux entreprises ont déclaré qu’elles s’engageaient à respecter la législation.

Cette enquête avait déjà semé l’inquiétude sur le marché indien de l’électronique grand public, évalué à 95 milliards de dollars, poussant de nombreuses entreprises à lancer des audits internes de leurs chaînes d’approvisionnement en matière de recyclage, a rapporté Reuters.

Dans la lettre datée de juillet, consultée par Reuters, le président du Conseil central de contrôle de la pollution, Amandeep Garg, a ordonné à tous les États de lancer des inspections auprès de plus de 2 000 entreprises de recyclage, dont 309 spécialisées dans la gestion des déchets électroniques.

La lettre indiquait qu’un tiers des entreprises de recyclage de déchets électroniques sont situées dans l’Uttar Pradesh, l’État le plus peuplé d’Inde.

L'organisme de contrôle de la pollution n'a pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Apple AAPL.O , Samsung 005930.KS et LG 066570.KS n'ont pas non plus répondu aux questions concernant leurs partenaires de gestion des déchets électroniques et les audits prévus.

Ces audits, dont Reuters est le premier à faire état, constituent la première mesure d’envergure prise par le gouvernement à l’égard du secteur des déchets électroniques, qui a connu une croissance rapide mais n’a fait l’objet que de peu de contrôles par le passé, a déclaré A.L.N. Rao, un expert indépendant en déchets électroniques qui conseille les entreprises du secteur.

"Cette surveillance rigoureuse permettra enfin d’éliminer les opérateurs non conformes et d’instaurer des conditions de concurrence équitables et solides pour que les véritables recycleurs puissent prospérer", a déclaré Rao.

CONTRÔLES DES INSTALLATIONS ET DE LA CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ

Depuis 2022, le gouvernement de Modi demande aux entreprises de recycler une partie des produits qu’elles vendent chaque année, mais celles-ci s’acquittent de ces obligations en achetant des certificats de conformité au titre de la "responsabilité élargie des producteurs" (EPR) auprès de recycleurs qui effectuent le travail à leur place.

En janvier, un rapport publié par un groupe de réflexion gouvernemental a averti que certains recycleurs délivraient des "certifications frauduleuses".

L’agence fédérale de lutte contre la pollution a publié, parallèlement à son arrêté de juillet, un document définissant une procédure stricte à l’intention des États , qu’elle a qualifiée de "campagne d’audit". Ce document prévoit des contrôles physiques, tels que la vérification des machines et des essais de fonctionnement de l’usine, ainsi que la comparaison de la consommation d’électricité avec les déclarations de production.

L’agence considérera tout document falsifié ou manipulé comme une "infraction majeure", précise le document, ajoutant que l’unité concernée se verra interdire de générer des certificats EPR dans de tels cas.

VISITES INOPINÉES DANS LES USINES

Un dirigeant d’une usine indienne de traitement des déchets électroniques a déclaré à Reuters avoir fait l’objet d’un contrôle minutieux plus tôt cette année, avant même que des directives plus strictes ne soient appliquées. Trois agents ont effectué une visite surprise dans son usine munis d’un questionnaire en 46 points; ils ont vérifié ses factures d’électricité et le fonctionnement des machines.

"Cela ne s’était jamais produit au cours des trois années d’activité de l’usine", a-t-il déclaré sous couvert d’anonymat.

L’urbanisation rapide et la hausse des revenus disponibles font de l’Inde un marché attractif pour les fabricants étrangers et nationaux d’appareils électroménagers et de téléphones, ce qui entraîne une forte augmentation des ventes de produits électroniques, mais aussi des déchets électroniques.

Dans l’Uttar Pradesh, l’agence régionale de protection de l’environnement a nommé, le 18 septembre, des agents régionaux chargés de ces audits; 33 entreprises de recyclage de déchets électroniques doivent faire l’objet d’audits immédiats, selon une lettre. Quatre d’entre elles fournissent des services à Samsung, d’après le site web indien de l’entreprise.

Un haut responsable de l’État a déclaré jeudi à Reuters que les audits étaient en cours.