L'Inde juge un échantillon de l'eau en bouteille populaire Bisleri impropre à la consommation et va étendre les contrôles à toutes les marques

L'autorité indienne de régulation de la sécurité alimentaire a jugé qu'un échantillon d'eau potable de Bisleri International était impropre à la consommation, ce qui constitue un revers majeur pour la marque d'eau en bouteille la plus importante et la plus connue du pays, soutenue par des stars de Bollywood. Une source gouvernementale a indiqué que les échantillons de toutes les entreprises allaient désormais être analysés.

Les bouteilles à 20 cents de la marque éponyme Bisleri en ont fait un nom incontournable en Inde, où la mauvaise qualité de l’eau a fait de l’eau en bouteille une nécessité pour les foyers et les restaurants. Elle a conservé sa position de leader du marché tout en rivalisant avec PepsiCo et Coca-Cola sur le marché indien de l’eau potable en bouteille, avec une valorisation estimée à plus de 3,5 milliards de dollars.

À la lumière de ces résultats, l’Autorité indienne de sécurité alimentaire et des normes (FSSAI) prévoit de tester davantage d’échantillons de Bisleri provenant de tout le pays, ainsi que ceux d’autres entreprises, a déclaré une source gouvernementale. Elle a également indiqué qu’elle engagerait une procédure judiciaire à l’encontre de Bisleri.

“La sécurité de l’eau potable est une priorité pour Bisleri. Nous appliquons des contrôles de qualité rigoureux”, a déclaré Bisleri, ajoutant qu’elle coopérerait avec les autorités de régulation.

Bisleri affirme disposer de 130 usines en activité pour la fabrication de ses produits, de 5 980 distributeurs à travers le pays et d’une flotte de 8 270 camions de transport; le conglomérat multinational Tata avait par le passé engagé des négociations en vue d’acquérir l’embouteilleur. L’entreprise compte plusieurs stars de Bollywood parmi ses ambassadeurs de marque, notamment Shahid Kapoor et Deepika Padukone.

Cette mesure à l'encontre de Bisleri intervient alors que l'Inde renforce ses contrôles à l'encontre des grandes marques. La FSSAI et les autorités de régulation des États ont mené de nombreuses descentes et sanctionné des entreprises pour étiquetage non conforme, ce qui a touché des chaînes de restauration telles que Domino's et des fabricants d'alcools, dont Diageo.

RÉSULTATS DES ANALYSES

L'échantillon jugé dangereux a été prélevé dans les locaux de Bisleri et ne respectait pas les limites prescrites en matière de bromate, un produit chimique issu de certains procédés de désinfection, a indiqué la FSSAI dimanche dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Après que Bisleri eut fait appel de cette conclusion, l’autorité de régulation gouvernementale a de nouveau jugé l’échantillon dangereux, mais a précisé qu’elle avait détecté des hydrocarbures aromatiques polycycliques, ou HAP, a indiqué la FSSAI.

Cette enquête remonte à septembre 2025, a précisé Bisleri.

Une deuxième source gouvernementale a indiqué que les lots liés à l’échantillon non conforme avaient été rappelés, et que des analyses ultérieures des produits n’avaient révélé aucun problème de qualité de l’eau.

Toutefois, une lettre de Bisleri adressée à la FSSAI en février, et consultée par Reuters, montrait que l’entreprise avait indiqué qu’il ne restait plus aucun produit sur le marché à ce moment-là à rappeler, ce qui laisse supposer qu’il avait déjà été consommé ou vendu.

Les HAP constituent un grave problème de santé publique en raison de leurs propriétés toxiques, mutagènes et cancérigènes, selon une étude publiée l’année dernière dans la base de données PubMed de la Bibliothèque nationale de médecine. Certaines personnes ayant ingéré des concentrations élevées de bromate ont souffert de problèmes rénaux et d’une perte auditive, selon le département de la santé de New York, bien qu’elles aient été exposées à des niveaux plusieurs milliers de fois supérieurs à la norme applicable à l’eau potable.

Bisleri a indiqué dans son communiqué que l’échantillon prélevé l’année dernière dans son usine de Goa présentait des teneurs en bromate de 12 microgrammes par litre, contre une limite réglementaire de 10 microgrammes par litre, mais que des analyses indépendantes supplémentaires organisées par l’entreprise avaient montré que la teneur en cette substance chimique se situait dans les limites réglementaires.

Bisleri a déclaré un chiffre d’affaires annuel de 32 milliards de roupies indiennes (345,31 millions de dollars) pour l’exercice clos en mars 2025. L’entreprise s’est implantée aux Émirats arabes unis l’année dernière, affirmant: “La région offre d’importantes opportunités de croissance, portées par une importante diaspora indienne qui connaît bien nos marques.”