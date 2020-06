Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Inde et la Chine acceptent de se désengager de la frontière-sce Reuters • 23/06/2020 à 09:50









NEW DELHI, 23 juin (Reuters) - L'Inde et la Chine ont accepté de retirer leurs troupes d'une zone frontalière de l'Himalaya, théâtre d'un récent accrochage meurtrier entre les deux pays qui a fait 20 morts dans les rangs de l'armée indienne, a annoncé mardi une source gouvernementale indienne. Cet accrochage, qui s'est déroulé dans la région du Ladakh et sur lequel Pékin n'a fourni aucun bilan officiel, a fait l'objet d'une réunion de plusieurs heures lundi entre hauts responsables militaires des deux pays pour tenter d'apaiser les tensions entre les deux puissances nucléaires voisines. Lors de cette rencontre, "les modalités de désengagement de toutes les zones de friction du Ladakh oriental ont été évoquées et seront mises en oeuvre par les deux parties", a dit la source gouvernementale indienne. (Devjyot Ghoshal, version française Marine Pennetier, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.