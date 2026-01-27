L'Inde et l'UE réduisent les droits de douane sur les automobiles, les spiritueux et les textiles dans le cadre d'un accord commercial historique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'accord entre l'Inde et l'UE prévoit une réduction des droits de douane sur près de 97 % des exportations de l'UE

*

Les droits de douane de l'Inde sur les voitures de l'UE vont fortement diminuer pour atteindre 10 % dans les années à venir

*

L'UE va réduire les droits de douane sur 99,5 % des produits indiens

*

Le pacte commercial permettra aux entreprises européennes d'économiser 4 milliards d'euros en droits de douane

*

L'accord ouvre le vaste marché indien aux entreprises de l'UE

(Ajout de droits de douane sur les textiles, les spiritueux et les paragraphes 3 et 7) par Shivangi Acharya, Manoj Kumar et Philip Blenkinsop

L'Inde et l'Union européenne ont finalisé un accord commercial historique en attente depuis longtemps , ont déclaré les deux parties mardi, alors qu'elles cherchent à se prémunir contre les liens inconstants avec les États-Unis.

L'accord devrait permettre de doubler les exportations de l'UE vers l'Inde d'ici 2032 en éliminant ou en réduisant les droits de douane sur 96,6 % des biens échangés en valeur, et permettra aux entreprises européennes d'économiser 4 milliards d'euros (4,75 milliards de dollars) en droits de douane, a déclaré l'UE.

L'UE réduira les droits de douane sur 99,5 % des biens échangés sur une période de sept ans, les droits de douane devant être ramenés à zéro sur les produits maritimes, le cuir et les produits textiles, les produits chimiques, le caoutchouc, les métaux de base, les pierres précieuses et les bijoux indiens, a déclaré le ministère indien du commerce dans un communiqué.

"Hier, un accord important a été signé entre l'Union européenne et l'Inde", a déclaré plus tôt le Premier ministre indien, Narendra Modi.

"Les gens du monde entier l'appellent la mère de tous les accords. Cet accord apportera des opportunités majeures au 1,4 milliard d'habitants de l'Inde et aux millions d'habitants de l'Europe", a-t-il déclaré.

Selon un communiqué de l'UE, l'accord ouvrirait le vaste marché indien, très surveillé, New Delhi réduisant les droits de douane sur les voitures à 10 % sur cinq ans , alors qu'ils pouvaient atteindre 110 %, ce qui profiterait aux constructeurs automobiles européens tels que Volkswagen, Renault, Mercedes-Benz et BMW.

L'Inde réduit également les droits de douane sur les boissons alcoolisées, telles que les vins, de 150 % à 75 % immédiatement, avant de les ramener progressivement à 20 %. Les droits de douane sur les spiritueux seront ramenés à 40 %, selon l'UE.

L'accord permettra également de réduire les droits de douane sur une série de produits européens destinés à l'Inde, notamment les machines, les équipements électriques, les produits chimiques, le fer et l'acier, a précisé l'UE.

"L'Europe et l'Inde entrent dans l'histoire aujourd'hui", a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans un message publié sur les réseaux sociaux. "Ce n'est que le début."

Les échanges commerciaux entre l'Inde et l'UE se sont élevés à 136,5 milliards de dollars au cours de l'exercice fiscal qui s'est achevé en mars 2025.

La signature officielle de l'accord entre l'Inde et l'UE interviendra après un examen juridique qui devrait durer cinq à six mois , a déclaré un fonctionnaire du gouvernement indien au fait de la question.

"Nous nous attendons à ce que l'accord soit mis en œuvre dans un délai d'un an", a ajouté le fonctionnaire.

UNE MULTITUDE D'ACCORDS COMMERCIAUX

L'accord intervient quelques jours après la signature par l'UE d'un pacte essentiel avec le bloc sud-américain Mercosur, qui fait suite à des accords conclus l'année dernière avec l'Indonésie, le Mexique et la Suisse.

Au cours de la même période, New Delhi a finalisé des pactes avec la Grande-Bretagne, la Nouvelle-Zélande et Oman.

Cette série d'accords souligne les efforts déployés à l'échelle mondiale pour se prémunir contre le commerce avec les États-Unis, alors que la tentative du président Donald Trump de prendre le contrôle du Groenland et les menaces de droits de douane sur les pays européens mettent à l'épreuve les alliances de longue date entre les nations occidentales.

Un accord commercial entre l'Inde et les États-Unis a échoué l'année dernière à la suite d'une rupture de communication entre les deux gouvernements.

Les pourparlers entre l'Inde et l'UE ont été relancés en 2022, après une interruption de neuf ans, et ont pris de l'ampleur après que M. Trump a imposé des droits de douane à plusieurs partenaires commerciaux, dont un droit de 50 % sur les marchandises en provenance de l'Inde.

Pour l'Inde, les réductions tarifaires avec l'UE entraîneront une augmentation des exportations dans les secteurs à forte intensité de main-d'œuvre, ce qui permettra de compenser en partie l'impact des droits de douane américains, a déclaré Ajay Srivastava, un ancien fonctionnaire indien chargé du commerce.

Selon lui, l'accord donnera également un avantage immédiat en termes de prix pour les produits de l'UE en Inde en raison de l'allégement des droits de douane élevés, par exemple jusqu'à 110 % sur les voitures. (1 dollar = 0,8422 euro)