L'Inde est prête à modifier l'ordonnance sur l'application de sécurité gérée par l'État après le tollé général

Le Parti du Congrès s'interroge sur l'autorité légale d'une application non amovible

Des éditoriaux de journaux et des défenseurs de la vie privée ont dénoncé cette mesure

Selon certaines sources, Apple n'a pas l'intention de se conformer à la directive

par Aditya Kalra et Munsif Vengattil

L'Inde est disposée à modifier une ordonnance exigeant que les fabricants de smartphones préinstallent une application de cybersécurité gérée par l'État, a déclaré le ministre des Télécommunications mercredi, ce qui témoigne d'un assouplissement de la position du gouvernement à la suite d'une réaction brutale face aux craintes de surveillance.

Plus tôt dans la journée, le principal parti d'opposition a pris le gouvernement à partie sur cette question, tandis que les éditorialistes des journaux se sont joints aux défenseurs de la vie privée pour dénoncer cette mesure. Le gouvernement risque également de se trouver en porte-à-faux avec les fabricants de téléphones. Apple AAPL.O n'a pas l'intention de se conformer à la directive , selon certaines sources.

"Nous sommes prêts à modifier l'ordonnance en fonction des réactions que nous recevrons", a déclaré le ministre des Communications, Jyotiraditya M. Scindia, devant les députés.

Le gouvernement indien a confidentiellement ordonné à des entreprises telles qu'Apple, Samsung 005930.KS et Xiaomi

1810.HK de précharger les nouveaux téléphones avec une application appelée Sanchar Saathi, ou Communication Partner, dans un délai de 90 jours, comme Reuters l'a rapporté en premier lieu lundi .

Le gouvernement affirme que l'application permet uniquement de localiser et de bloquer les téléphones volés et d'éviter qu'ils ne soient utilisés à mauvais escient.

Randeep Singh Surjewala, haut responsable du Congrès, a déclaré dans un avis au Parlement que le gouvernement devait clarifier l'autorité légale pour "imposer une application inamovible" et a appelé le Parlement à débattre des risques pour la vie privée et la sécurité.

"La crainte grave, sérieuse et réelle est que cette application obligatoirement installée puisse avoir une porte dérobée, compromettant ainsi absolument les données et la vie privée de l'utilisateur", a-t-il ajouté.

L'avis demandait également la divulgation des audits de cybersécurité indépendants, des garanties et des mécanismes de prévention des abus mis en place pour l'application.

Décrivant l'application comme un outil permettant de lutter contre la "grave menace" qui pèse sur la cybersécurité, le gouvernement a également ordonné que l'application soit déployée auprès des utilisateurs par le biais de mises à jour logicielles pour les téléphones déjà vendus et que les fabricants veillent à ce que l'application ne soit pas désactivée.

L'EXEMPLE RUSSE

Selon des sources industrielles, le plan de Modi a peu de précédents. La Russie est peut-être le seul autre exemple connu. En août, Moscou a ordonné qu'une application de messagerie soutenue par l'État, appelée MAX, un rival de WhatsApp qui, selon les critiques, pourrait être utilisé pour tracer les utilisateurs, soit préinstallée sur tous les téléphones mobiles et tablettes.

Apple fera part de ses préoccupations à New Delhi, en soulignant qu'elle ne suit pas de tels mandats partout dans le monde, car ils soulèvent une foule de problèmes de confidentialité et de sécurité pour l'écosystème iOS de l'entreprise, ont déclaré des sources.

Le projet est devenu le sujet du jour dans les journaux télévisés indiens diffusés aux heures de grande écoute, les politiciens et les défenseurs de la vie privée s'affrontant sur les avantages et les inconvénients de ce projet.

Les principaux journaux ont également réagi, The Indian Express déclarant que la directive "soulève de sérieuses craintes de surveillance et d'intrusion".

Le Times of India a déclaré que le gouvernement devait "retirer l'ordonnance", ajoutant que les téléphones "sont notre espace privé et qu'une intrusion obligatoire par le gouvernement fait craindre d'autres intrusions à l'avenir".

C'est la deuxième fois importante que Modi doit faire face à des critiques concernant la protection de la vie privée. En 2020, son gouvernement a également été critiqué pour avoir rendu obligatoire l'utilisation de l'application de suivi des contacts COVID-19 pour les employés de bureau. Cette mesure a ensuite été ramenée à une demande suite aux protestations des défenseurs de la vie privée.

Les téléchargements de l'application ont toutefois augmenté, les données de la société d'intelligence économique Sensor Tower montrant un bond de 13 % des téléchargements quotidiens lundi par rapport à la veille, pour atteindre 78 000.