L'Inde devrait envisager des limites d'âge pour les médias sociaux, selon le conseiller économique en chef

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Inde est un marché clé pour les entreprises de médias sociaux comme Meta

Le gouvernement doit envisager des limites d'accès basées sur l'âge, selon un conseiller

Les forfaits de données bon marché ont augmenté l'utilisation des applications de médias sociaux

L'addiction au numérique affecte négativement les résultats scolaires, selon un conseiller

(Ajoute le contexte et les commentaires du rapport dans les paragraphes 5 à 10) par Manoj Kumar et Munsif Vengattil

Le principal conseiller économique de l'Inde a appelé le gouvernement à fixer des limites d'âge pour l'accès aux applications de médias sociaux afin de lutter contre la "dépendance numérique", mettant en garde contre l'utilisation des plateformes par les enfants dans le plus grand marché d'utilisateurs de Meta et de YouTube.

Un changement en Inde s'alignerait sur une tendance mondiale croissante . L'année dernière, l'Australie est devenue le premier pays à interdire l'utilisation des médias sociaux aux enfants de moins de 16 ans. L'Assemblée nationale française a soutenu lundi une législation visant à interdire les médias sociaux aux enfants de moins de 15 ans, tandis que la Grande-Bretagne, le Danemark et la Grèce étudient la question.

Le conseiller a lancé cet appel dans l'étude économique annuelle de l'Inde et a recommandé aux familles de limiter le temps passé devant l'écran, de ne pas utiliser d'appareils et de partager des activités hors ligne.

"Des politiques sur les limites d'accès basées sur l'âge peuvent être envisagées, car les jeunes utilisateurs sont plus vulnérables à l'utilisation compulsive et aux contenus nuisibles", a écrit le conseiller, V. Anantha Nageswaran, dans l'enquête.

"Les plateformes devraient être responsables de l'application de la vérification de l'âge et des paramètres par défaut adaptés à l'âge", a-t-il ajouté.

L'Inde, un marché en pleine croissance pour les applications de médias sociaux, n'a pas d'âge minimum national unifié pour l'accès aux médias sociaux. Le pays est également le deuxième marché mondial des smartphones, avec 750 millions d'appareils, et compte un milliard d'internautes.

Les recommandations du conseiller ne sont pas contraignantes pour le gouvernement indien, mais elles sont généralement prises au sérieux lors des délibérations politiques de l'administration du Premier ministre Narendra Modi.

UN GRAND MARCHÉ POUR LES MÉDIAS SOCIAUX

Meta META.O , l'opérateur de Facebook, Alphabet GOOGL.O , la société mère de YouTube, et X n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Ces dernières années, les forfaits de données télécoms bon marché ont augmenté l'utilisation des applications de médias sociaux.

Parmi les jeunes qui utilisent un smartphone, plus de la moitié ont déclaré utiliser les plateformes numériques pour l'éducation, et environ 75 % les utilisent pour les médias sociaux, selon le rapport d'enquête.

"L'addiction au numérique a un impact négatif sur les résultats scolaires et la productivité au travail en raison des distractions, du manque de sommeil et de la baisse de concentration", a déclaré M. Nageswaran.

La recommandation fédérale fait également suite à la volonté croissante des États indiens de réglementer le temps passé devant un écran. L'État côtier de Goa et l'État méridional d'Andhra Pradesh ont récemment annoncé qu'ils étudiaient le cadre réglementaire australien en vue d'une éventuelle interdiction des médias sociaux pour les enfants.

Meta a déjà déclaré qu'il soutenait les lois qui exigent une surveillance parentale, mais que "les gouvernements qui envisagent des interdictions devraient veiller à ne pas pousser les adolescents vers des sites moins sûrs et non réglementés."