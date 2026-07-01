L'Inde demande à WhatsApp de suspendre le déploiement des « noms d'utilisateur » en attendant des consultations, selon une lettre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Rajesh Kr. Singh

Mercredi, l'Inde a demandé à WhatsApp, filiale de Meta ( META.O ), d'expliquer dans un délai de trois jours pourquoi des mesures réglementaires ne devraient pas être engagées à l'encontre de sa fonctionnalité « noms d'utilisateur » prévue, et a demandé à l'entreprise de ne pas déployer cette fonctionnalité dans le pays tant que les consultations ne seraient pas terminées, selon une lettre du gouvernement consultée par Reuters.

Voici les détails:

* Dans cette lettre, le ministère de l’Information et des Technologies a indiqué avoir pris note de l’annonce faite par WhatsApp concernant l’introduction de noms d’utilisateur, permettant aux utilisateurs d’entamer des conversations sans révéler leur numéro de téléphone.

* « Nous avons annoncé la possibilité pour les utilisateurs de réserver le nom d’utilisateur de leur choix sur WhatsApp », a déclaré un porte-parole de Meta, ajoutant que la fonctionnalité n’était pas encore opérationnelle et que l’entreprise avait réservé des noms d’utilisateur pour les personnalités publiques, les entités gouvernementales et les comptes Meta vérifiés afin de contribuer à prévenir l’usurpation d’identité.

* Le ministère des Technologies de l’information a déclaré que cette fonctionnalité pourrait accroître considérablement la fraude en ligne, le phishing, les escroqueries liées à de fausses arrestations numériques et les attaques par usurpation d’identité, en permettant à des acteurs malveillants de contacter leurs victimes sans divulguer leur numéro de téléphone

* Il a également exprimé sa crainte que des noms d’utilisateur ressemblant à ceux de particuliers, d’institutions financières ou d’agences gouvernementales ne facilitent l'usurpation d’identité

* Cette initiative intervient quelques jours après qu’ Reuters a rapporté que l’Inde avait examiné de près Telegram en raison de ses fonctionnalités d’anonymat qui permettent aux utilisateurs d’interagir sans révéler leur numéro de téléphone

* En juin, un rapport du ministère de l’Intérieur examiné par Reuters indiquait que ces fonctionnalités de confidentialité rendaient difficile l’identification des utilisateurs et soulevait des inquiétudes quant à l’utilisation de l’application dans le cadre de la cyberfraude et du partage de contenus illégaux

* Telegram a également perdu le mois dernier un recours judiciaire contre l’interdiction temporaire de la plateforme de messagerie imposée par l’Inde, après que le gouvernement eut fait valoir devant le tribunal que certaines fonctionnalités, notamment les interactions basées sur les noms d’utilisateur et la dissimulation des numéros de téléphone, compliquaient l’application de la loi