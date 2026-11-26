Le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi a demandé au géant mondial du streaming Netflix NFLX.O de ne pas diffuser une série pakistanaise en Inde, ont rapporté jeudi les médias, après qu’un important syndicat de professionnels du cinéma eut écrit à Modi pour demander son interdiction.

La première partie de la première série en ourdou de Netflix, "Jo Bachay Hain Sang Samait Lo" ("All the Love Our Hearts Carry"), devrait sortir dans le monde entier le 4 décembre

L’All Indian Cine Workers Association (AICWA), un syndicat de professionnels du cinéma, a déclaré mardi dans une lettre adressée à Modi que l’Inde ne devrait pas autoriser la diffusion de séries pakistanaises sur son territoire

Netflix avait indiqué au ministère indien de l’Information et de l’Audiovisuel en juin 2025 qu’il n’avait mis à la disposition de ses abonnés en Inde aucun film ou série provenant du Pakistan, selon des sources gouvernementales indiennes citées par l’agence de presse ANI

Le gouvernement indien a désormais demandé à Netflix de respecter cet engagement après avoir reçu des plaintes concernant la diffusion éventuelle de cette nouvelle série en Inde, ont indiqué ces sources citées par l’ANI

Netflix n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters

Depuis des décennies, New Delhi accuse Islamabad d’aider, d’encourager et d’orchestrer des attaques violentes perpétrées par des groupes militants islamistes à travers l’Inde, notamment celle qui a visé des touristes hindous au Cachemire indien l’année dernière, faisant 26 morts et provoquant les plus violents affrontements entre les deux pays voisins depuis des années. Le Pakistan nie ces accusations