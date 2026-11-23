L'Inde constate qu'un échantillon de l'eau minérale très populaire « Bisleri » n'est pas conforme aux normes de sécurité et prévoit d'étendre les contrôles à toutes les marques

L'autorité indienne de régulation de la sécurité alimentaire a jugé qu'un échantillon d'eau potable conditionnée par Bisleri International n'était pas conforme aux normes de sécurité, ce qui constitue un revers majeur pour la marque d'eau en bouteille la plus importante et la plus connue du pays. Une source gouvernementale a indiqué que des échantillons provenant de toutes les entreprises allaient désormais être analysés.

À la lumière de ces résultats, l’Autorité indienne de sécurité alimentaire et des normes (FSSAI) prévoit de tester davantage d’échantillons de Bisleri provenant de tout le pays, ainsi que ceux d’autres entreprises, a déclaré une source gouvernementale.

Bisleri est en concurrence avec Aquafina (PepsiCo) et Kinley (Coca-Cola) sur le marché indien de l’eau potable en bouteille, évalué à 3,6 milliards de dollars en 2025, selon Persistence Market Research.

“La sécurité de l’eau potable est une priorité pour Bisleri. Nous appliquons des contrôles de qualité rigoureux”, a déclaré Bisleri, ajoutant qu’elle coopérerait avec les autorités de régulation. La marque éponyme Bisleri, lancée en Inde en 1965, est très connue dans ce pays où la mauvaise qualité de l’eau incite souvent la population et les touristes à acheter de l’eau en bouteille, tant à la maison qu’au restaurant.

Une deuxième source gouvernementale a indiqué que les lots liés à l’échantillon non conforme avaient été rappelés, et que les tests effectués par la suite sur les produits n’avaient révélé aucun problème de qualité de l’eau.

L'échantillon, prélevé dans les locaux de Bisleri, ne respectait pas les limites prescrites en matière de bromate, un produit chimique issu de certains procédés de désinfection, a indiqué la FSSAI dimanche dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Après que Bisleri eut fait appel de cette conclusion, l’autorité de régulation gouvernementale a de nouveau jugé l’échantillon dangereux, mais a précisé avoir détecté des hydrocarbures aromatiques polynucléaires, ou HAP, a indiqué la FSSAI.

Les HAP constituent un grave problème de santé publique en raison de leurs propriétés toxiques, mutagènes et cancérigènes, selon une étude publiée l’année dernière dans la base de données PubMed de la Bibliothèque nationale de médecine. Certaines personnes ayant ingéré des concentrations élevées de bromate ont souffert de problèmes rénaux et d’une perte auditive, selon le département de la santé de New York, bien qu’elles aient été exposées à des niveaux plusieurs milliers de fois supérieurs à la norme applicable à l’eau potable.

Bisleri a indiqué dans son communiqué que l’échantillon prélevé l’année dernière dans son usine de Goa présentait des concentrations de bromate de 12 microgrammes par litre, contre une limite réglementaire de 10 microgrammes par litre, mais que des analyses indépendantes supplémentaires organisées par l’entreprise avaient montré que la concentration de cette substance chimique se situait dans les limites réglementaires.

L'autorité indienne de régulation alimentaire a renforcé cette année ses mesures de contrôle à l'encontre des grandes marques, notamment en engageant une action en justice contre Nestlé suite à la découverte, en septembre, d'un échantillon d'aliments pour bébés jugé non conforme.