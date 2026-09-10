L'Inde connaît l'une des hausses de prix de l'iPhone les plus importantes au monde

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les prix des iPhone existants en Inde ont augmenté jusqu'à 41 % après le lancement des nouveaux modèles

* Les hausses de prix équivalentes pour l'iPhone aux États-Unis varient entre 10 % et 21 %

* Apple assemble ses iPhone en Inde, un marché clé pour sa croissance

AAPL.O , Apple, a augmenté les prix de sa gamme actuelle d’iPhones en Inde jusqu'à 41 % quelques heures seulement après avoir dévoilé ses nouveaux modèles, s’écartant ainsi de sa pratique habituelle consistant à proposer des remises sur les anciens modèles et enregistrant l’une des hausses les plus fortes sur tous les marchés où la société a réévalué ses prix cette année.

Si Apple a également augmenté ses prix aux États-Unis mercredi soir, ces hausses se situaient entre 10 % et 21 %. Ces hausses font suite à l’événement organisé par Apple en septembre , baptisé “Surprise and Shine”, au cours duquel le nouveau directeur général John Ternus a dévoilé le premier téléphone pliable d’Apple , l’iPhone Duo.

Apple avait précédemment annoncé son intention d’augmenter les prix de l’iPhone à l’échelle mondiale, invoquant la hausse des coûts des puces de mémoire et de stockage. Une forte augmentation de la demande en centres de données liée à l’intelligence artificielle a contraint les entreprises d’électronique grand public à se livrer à une concurrence féroce pour s’approprier des stocks de plus en plus limités de composants clés, ce qui a fait grimper les coûts.

L’Inde est l’un des marchés d’Apple qui connaît la croissance la plus rapide et assure désormais l’assemblage d’une grande partie des iPhone vendus dans le monde.

Cela n’a toutefois pas protégé les acheteurs indiens des hausses de prix: les droits d’importation sur les composants et une taxe de 18 % sur les biens et services maintiennent les prix de l’iPhone en Inde bien au-dessus des niveaux pratiqués aux États-Unis.

En Inde, le prix de la version à faible capacité de stockage de l’iPhone 17 a augmenté de près de 21 % pour atteindre 99 900 roupies indiennes (1 048 $), tandis que l’iPhone Air a enregistré la hausse la plus forte de la gamme, avec une augmentation de 41 % à 224 900 roupies indiennes (2 359 $) pour sa version d’un téraoctet.

À titre de comparaison, les modèles équivalents aux États-Unis ont vu leur prix augmenter de près de 13 % pour s’établir à 899 dollars pour l’iPhone 17 de base, et de 21 % pour atteindre 1 699 dollars pour l’iPhone Air 1 To.

Ces hausses ont suscité des réactions immédiates sur les réseaux sociaux en Inde, certains commentateurs estimant que ces prix font encore plus entrer l’iPhone dans la catégorie des produits de luxe pour les acheteurs indiens. Beaucoup ont également souligné le prix de l’iPhone pliable en Inde, qui est 1 100 dollars plus cher qu’aux États-Unis.

(1 dollar = 95,3400 roupies indiennes)