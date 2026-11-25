L'Inde approuve un plan d'incitation de 1,2 milliard de dollars pour les équipements de construction essentiels

L'Inde a approuvé mercredi un plan d'incitation de 1,2 milliard de dollars visant à stimuler la production nationale d'équipements de construction de pointe et à réduire sa dépendance vis-à-vis des importations chinoises, après que Pékin a imposé des contrôles à l'exportation sur des machines essentielles.

L'Inde dépend fortement des tunneliers importés, la Chine figurant parmi les principaux fournisseurs d'équipements de creusement de tunnels et autres machines utilisées dans la construction des métros et des autoroutes.

D'une valeur de 10,5 milliards de dollars, le marché indien des équipements de construction et d'infrastructure est le troisième plus important au monde, 45% de la demande étant couverte par les importations, a déclaré le ministre de l'Information, Ashwini Vaishnaw, aux journalistes.

Reuters avait précédemment rapporté que ce plan d’incitation avait été conçu après une évaluation des mesures nécessaires pour rendre la production locale viable face à la dépendance actuelle du pays vis-à-vis des importations.

Ce nouveau plan, d’une durée de huit ans, offrira des incitations liées aux ventes aux équipementiers tels que JCB, Caterpillar CAT.N et Hitachi 6501.T , entre autres, ainsi qu’aux fabricants de composants, y compris les petites entreprises, a précisé M. Vaishnaw. Il prévoit également des subventions pour les essais d’équipements.

Le plan couvrira sept catégories d’équipements, notamment les tunneliers, les pelles hydrauliques et les foreuses, ainsi que cinq catégories de composants, parmi lesquelles les moteurs et les systèmes de transmission, a-t-il précisé.

Ce plan était en préparation depuis des mois, mais il a pris un caractère d’urgence après que la Chine a annoncé des contrôles à l’exportation sur les tunneliers, avec effet au 18 novembre, ce qui a incité l’Inde à intensifier ses efforts pour fabriquer ces équipements sur son territoire.

Ce programme d’incitation attirera des investissements de 210 milliards de roupies (2,27 milliards de dollars) et permettra une substitution des importations d’une valeur de 225 milliards de roupies, aidant ainsi l’Inde à devenir autonome, a déclaré M. Vaishnaw.

(1 dollar = 92,4950 roupies indiennes)