L'Inde approuve l'achat de 114 Rafale-presse

Le Conseil indien des acquisitions de Défense a approuvé jeudi l'achat de 114 avions de combat Rafale auprès de Dassault Aviation pour un montant de 3.250 milliards de roupies (30,2 milliards d'euros), rapportent des médias locaux.

L'armée de l'air indienne a vu le nombre d'avions de chasse composant son escadron diminuer ces derniers mois pour s'établir à 29 appareils, soit un niveau nettement inférieur aux 42 unités approuvées. Son appareil de base, le MiG-21, a été retiré du service en septembre et d'anciennes versions du MiG-29, du Jaguar et du Mirage 2000 devraient également disparaître dans les années à venir.

Le feu vert à la proposition d'achat de 114 Rafale ouvre la voie à la discussion des détails commerciaux et techniques entre les deux pays après la visite en Inde du président français Emmanuel Macron à la fin du mois.

