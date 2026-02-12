 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Inde approuve l'achat de 114 Rafale-presse
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 10:48

Le Conseil indien des acquisitions de Défense a approuvé jeudi l'achat de 114 avions de combat Rafale auprès de Dassault Aviation pour un montant de 3.250 milliards de roupies (30,2 milliards d'euros), rapportent des médias locaux.

L'armée de l'air indienne a vu le nombre d'avions de chasse composant son escadron diminuer ces derniers mois pour s'établir à 29 appareils, soit un niveau nettement inférieur aux 42 unités approuvées. Son appareil de base, le MiG-21, a été retiré du service en septembre et d'anciennes versions du MiG-29, du Jaguar et du Mirage 2000 devraient également disparaître dans les années à venir.

Le feu vert à la proposition d'achat de 114 Rafale ouvre la voie à la discussion des détails commerciaux et techniques entre les deux pays après la visite en Inde du président français Emmanuel Macron à la fin du mois.

(Rédaction de New Delhi, version française Benjamin Mallet, édité par Sophie Louet)

Valeurs associées

DASSAULT AVIATION
326,2000 EUR Euronext Paris +1,43%
GE AEROSPACE
313,920 USD NYSE -0,74%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank