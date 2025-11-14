 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 154,40
-0,95%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'incertitude sur l'économie américaine pousse les Bourses mondiales dans le rouge
information fournie par AFP 14/11/2025 à 16:15

Un écran à la Bourse de New York, le 30 octobre 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )

Un écran à la Bourse de New York, le 30 octobre 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )

Les Bourses mondiales sont en net repli vendredi, l'incertitude sur la santé économique des Etats-Unis en l'absence de données officielles récentes et le flou concernant la politique monétaire de la Fed poussant les investisseurs à la prudence.

Vers 14H45 GMT, Paris perdait 1,29%, Francfort 1,16%, Londres 1,48% et Milan 1,98%. Sur la semaine, grâce à des records en série, les Bourses européennes restaient largement en territoire positif.

La Bourse de New York a ouvert aussi en nette baisse, de nouveau plombée par les inquiétudes concernant les valorisations faramineuses du secteur technologique.

Peu après l'ouverture, le Dow Jones lâchait 0,93%, le S&P 500 0,58% et le Nasdaq 0,62%.

"La semaine a clairement été volatile en termes de sentiment, entre le soulagement lié à la fin du +shutdown+ et les inquiétudes concernant les valorisations de l'IA et la question de savoir si la Fed (la Réserve fédérale américaine, ndlr) réduira à nouveau les taux", résume Jim Reid, économiste à la Deutsche Bank.

La fin de la paralysie budgétaire aux Etats-Unis avait d'abord soulagé les marchés, poussant même des indices européens jusqu'à des niveaux record, mais laisse désormais place à un flou statistique quant à l'état de l'économie américaine. Le shutdown a retardé la publication d'un certain nombre de données économiques clés.

Lors de sa prochaine réunion de politique monétaire en décembre, la Fed "devra arbitrer avec un indicateur amputé, un handicap majeur alors que l'état du marché du travail reste central pour son scénario de taux", explique John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion Private Bank.

Des membres de l'institution monétaire se sont d'ailleurs exprimés avec un ton plus prudent. La présidente de la Fed de Boston Susan Collins a par exemple affirmé mercredi que "la barre (était) plutôt haute" pour envisager une nouvelle détente des taux à court terme, en ajoutant qu'elle voudrait d'abord s'assurer que l'inflation décélère "durablement".

En conséquence, "les investisseurs ont revu à la baisse leurs attentes concernant l'assouplissement de la politique monétaire de la Fed à court terme", relèvent les analystes de Natixis.

Les acteurs du marché sont désormais partagés quant à une nouvelle réduction des taux en décembre, selon l'outil de veille CME FedWatch. Ils étaient quasi unanimes un mois plus tôt.

Parmi les autres incertitudes, figure l'impact des droits de douane américains. "Les droits de douane imposés par les États-Unis à la plupart de leurs partenaires commerciaux pourraient entraîner une baisse cumulative du PIB américain d'environ 1,0% et une baisse cumulative du PIB mondial d'environ 0,7%", estime Gregory Daco, économiste en chef d'EY-Parthenon dans une note.

Incertitudes autour du budget britannique

Le Premier ministre Keir Starmer et la ministre des Finances Rachel Reeves ont abandonné leurs propositions initiales de rehausser l'impôt sur le revenu, d'après un article publié jeudi par le quotidien économique Financial Times, qui s'appuie sur des sources proches du dossier.

"La chancelière doit désormais trouver une alternative pour combler le trou budgétaire estimé à 30 milliards de livres, et ce en moins de deux semaines", relève Kathleen Brooks, directrice de la recherche chez XTB.

Le taux d'emprunt des bons du Trésor britannique ("gilts") à échéance 10 ans évoluait à 4,54%, contre 4,44% en clôture jeudi, après une envolée initiale qui l'avait porté à un plus haut depuis mi-octobre.

Le pétrole remonte, le bitcoin chute

es prix du brut remontent vendredi "après qu'un dépôt pétrolier (...) a été endommagé par une attaque de drone ukrainien", commente Kathleen Brooks.

A Novorossiïsk, ville portuaire sur les bords de la mer Noire, dans la région de Krasnodar, "une raffinerie de pétrole a été endommagée" à la suite d'une "attaque de drones", l'infrastructure ayant été touchée par un incendie depuis éteint, selon les autorités locales. Un bateau civil aurait aussi été atteint.

Vers 15H50 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord prenait 1,53% à 63,98 dollars, quand son équivalent américain, le baril de WTI, gagnait 1,82% à 59,76 dollars.

Le bitcoin, actif à risque, chutait de 7,25% à 96.477 dollars.

Valeurs associées

BTC/USD
96 587,3880 USD CryptoCompare -3,15%
DEUTSCHE BANK
31,955 EUR XETRA -3,01%
S&P GLOBAL
502,240 USD NYSE -0,16%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le panneau de Wall Street est suspendu à l'extérieur du bâtiment de la Bourse de New York (NYSE) le mardi suivant la vente massive du lundi à New York
    Wall Street ouvre en nette baisse, la "tech" et la Fed jettent un froid
    information fournie par Reuters 14.11.2025 16:40 

    La Bourse de New York a ouvert en nette baisse vendredi, une nouvelle vague de ventes d'actions technologiques et les commentaires "hawkish" de responsables de la Réserve fédérale (Fed) ayant de nouveau refroidi l'appétit pour le risque. Dans les premiers échanges, ... Lire la suite

  • Le logo de Novo Nordisk est visible sur cette illustration
    Novo Nordisk-Les actionnaires approuvent la nomination d'un nouveau président du CA
    information fournie par Reuters 14.11.2025 16:39 

    par Jacob Gronholt-Pedersen et Stine Jacobsen La Fondation Novo Nordisk, l'actionnaire principal de Novo Nordisk, a imposé vendredi un remaniement du conseil d'administration du groupe lors d'une assemblée des actionnaires, affirmant ainsi son contrôle dans une ... Lire la suite

  • Lars Rebien Sørensen, président du conseil d'administration de la fondation Novo Nordisk, à Chartres le 21 avril 2016. ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )
    Novo Nordisk: les actionnaires approuvent le nouveau président
    information fournie par Boursorama avec AFP 14.11.2025 16:18 

    Les actions du laboratoire pharmaceutique danois Novo Nordisk, maison-mère de l'Ozempic, ont approuvé vendredi le changement de président du conseil d'administration, lors d'une assemblée générale extraordinaire. Le président du conseil d'administration de la fondation ... Lire la suite

  • alstom innovation (Crédit: / Alstom)
    Jefferies maintient sa recomandation à l'achat sur Alstom
    information fournie par Zonebourse 14.11.2025 16:11 

    Jefferies maintient sa recommandation à l'achat et son objectif de cours de 25 E après la publication des résultats du 1er semestre. Jefferies estime que cette mise à jour est très solide, même si les commandes du deuxième trimestre ont été inférieures de 3 % aux ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank