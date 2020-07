Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'incendie sur le site nucléaire iranien de Natanz a provoqué des dégâts importants Reuters • 05/07/2020 à 22:06









(.) DUBAI, 5 juillet (Reuters) - L'incendie qui s'est déclaré jeudi sur le site nucléaire iranien de Natanz a provoqué des dégâts importants, a annoncé dimanche l'Organisation iranienne de l'énergie atomique cité par l'agence de presse Irna. Behrouz Kamalvandi, porte-parole de l'organisation, a ajouté que le sinistre pourrait ralentir à moyen terme le développement et la fabrication de centrifugeuses perfectionnées, qui entrent dans le processus d'enrichissement de l'uranium. Les autorités iraniennes avaient déclaré dans un premier temps que l'incendie n'avait pas fait de victime ni provoqué une suspension des activités sur site. Principale usine iranienne d'enrichissement de l'uranium, le site de Natanz, d'une superficie de 100.000 mètres carrés et construit à huit mètres sous terre, fait partie des installations surveillées par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Les autorités iraniennes n'ont pour l'heure pas communiqué sur les causes de l'incendie mais plusieurs responsables ont évoqué la possibilité d'une cyberattaque et prévenu que l'Iran répliquerait s'il s'avère qu'un Etat tiers en est à l'origine. L'agence Irna a publié pour sa part une dépêche consacrée à la possibilité d'un acte de sabotage mené par des ennemis du pays comme Israël ou les Etats-Unis sans pour autant accuser nommément ces deux pays. A Jérusalem, le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a indiqué que l'Etat hébreu n'étais pas "forcément" derrière chaque incident mystérieux se produisant dans la République islamique. En 2010, Natanz avait été la cible d'une attaque informatique provoqué par le virus Stuxnet, globalement considéré comme ayant été mis au point par les Etats-Unis et Israël. (Parisa Hafezi et Babak Dehghanpisheh version française Henri-Pierre André)

