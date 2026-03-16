L'incendie du champ pétrolifère d'Abou Dhabi Shah est dû à une attaque de drone, selon le bureau des médias d'Abou Dhabi

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Les autorités d'Abou Dhabi ont fait face lundi à un incendie sur le champ pétrolier et gazier de Shah, causé par une attaque de drone, et ont déclaré qu'aucun blessé n'avait été signalé jusqu'à présent, a rapporté le bureau des médias d'Abou Dhabi.

Le champ de Shah est l'un des plus grands de son type au monde et se trouve à 180 km (111,85 miles) au sud-ouest d'Abou Dhabi.