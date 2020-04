L'impact du coronavirus sera significatif, mais des signes de reprise se profilent, selon Fidelity

(AOF) - L'impact du coronavirus va être ressenti plus largement et plus longtemps, selon la dernière Enquêtes Analystes de Fidelity International. Les bénéfices annuels pourraient être réduits de 44 % en moyenne pour l'ensemble des entreprises si le Covid-19 continue à freiner l'activité économique tout au long de 2020. Plus de la moitié des analystes interrogés s'attendent à ce que leurs entreprises soient confrontées à des problèmes de solvabilité dans les 12 prochains mois, si les conditions restent les mêmes qu'aujourd'hui.

Toutefois, des signes de reprise se profilent à l'horizon. Ainsi 40 % des analystes anticipent une phase d'expansion pour leurs secteurs dans un an.